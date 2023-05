Simona nakon petog poroda o zdravstvenim problemima sina: 'Samo mi Gospodin daje snagu'

Simona Mijoković (38), koje se mnogi sjećaju kao suprugu Ante Gotovca (52) rodila je peto dijete prije dva mjeseca, a sada je na svom Facebook profilu objavila emotivan tekst u kojemu je otkrila da je dječak od rođenja nosio monitor koji je pratio rad njegova srca i pluća.

- Živjeti za Njega. Već je prošlo mjesec dana i tri tjedna otkada mi je Gospodin darovao Michaela u život. Usudila bih se napisati da sam možda spavala sve zajedno 24 sata u to vrijeme, u prijevodu skoro ništa ne spavam. Ali Gospodin daje snagu. Često sam znala negdje pročitat 'lako meni'. A još češće zašutjeti pred tim 'lako'. Majčinstvo je beskrajni dar i blagoslov, ali i služenje, odricanje, sebedarje – ako želiš posve služiti obitelji. Nikad nisam javno pričala o križevima. To je nešto između mene i Njega. Nešto što nosim u tišini. Smatram ih blagoslovima iako su nekad i teški, Gospodin zna koliko mogu nositi. Ali ako vidi On, moj Ljubljeni, da se mogu slomit, pasti, brzo mi šalje dušicu u život 'Šimune Cirence' da mi pomognu molitvom noseći i moj križ zajedno sa mnom. Ako mi je još teže, tu dolazi i još koja dušica koju On šalje poput 'Veronike' da mi briše suzno lice. I na svemu zahvaljujem. I kad je najteže, kažem: Hvala ti! Ti znaš zašto je to tako. Na mome srcu je da opraštam, ljubim, molim i blagoslivljam svakog jer na to sam pozvana - napisala je Simona pa nastavila:

- Sve što imam dugujem Njemu i Njemu vraćam, ta sve moje Njegovo je. Ono što sam shvatila jest da se nikad ne treba žaliti. Nikome i nizašto. Treba naučiti šutjeti. I šutnju prikazivati Njemu. Jer šutnja je blago. Šutnja je milost. Šutnja je dar. Ali... Ako je za Njega i u Njemu, ako je šutnja u ljubavi i poniznosti, vjeruj mi da će biti blagoslovljena. Jučer sam imala predivan dan kod ginekologa, a već danas Gospodin je dan blagoslova umnožio i na pregledu u bolnici s Michaelom. Skinuli smo mu napokon 'monitorko' koji je nosio od dana rođenja. Svakodnevno smo mu slušali srčeko i disanje i promijenili 'stotinu' elektroda. I sve je prošlo. Samo On nikada ne prolazi. Tu je s nama, uvijek i zauvijek. I prvo gdje smo išli je pred Tabernakul. K Njemu. Isusu – Izvoru Života. I kad je teško, idemo k Njemu, i kad je radost neopisiva, idemo k Njemu. I kad ne znamo odgovore, idemo k Njemu. I kada nam On daruje, idemo k Njemu. Ta Put uvijek vodi k Njemu! Jer On jest Put. Živim da bih mogla živjeti za Njega.

Foto: Facebook

Inače, Simona je u braku sa Stanislavom Mijokovićem (56) od 2016., a zajedno imaju troje djece: sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. S prvim suprugom Antom Gotovcem ima šesnaestogodišnju kćer Gabrijelu. Proslavila u reality emisiji Farma, a njena se transformacija odvila prije deset godina kada ju je bivši suprug Ante odveo u Tabor, gdje se preobratila i shvatila da se 'želi ponovno roditi'.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

