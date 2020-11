Simpsoni predvidjeli i Bidenov trijumf? Fanovi uočili poveznicu

Kultna i iznimno dugovječna animirana serija sprdala se redovito s pojavama u politici, sportu, glazbi...No, satiri nisu izvrgnuli samo ono što se u tom trenutku događalo, već su uspješno i predviđali budućnost.

<p>U epizodi Simpsona iz 2000. prikazana je budućnost 2030., u kojoj je <strong>Donald Trump</strong> predsjednik SAD-a. Kriza je, SAD se oslanja na financijsku pomoć Kine i Europe, a pobjeda Lise Simpson na izborima jedino je svjetlo na kraju tunela. Sedamnaest godina kasnije proročanstvo o Trumpu se i ispunilo, no tek je to jedno od mnogobrojnih uspješnih predviđanja kreatora serije, koje posljednjih godina fanovi Simpsona nazivaju 'putnicima kroz vrijeme'. </p><p>Iako su oni sami za sebe rekli kako često naprosto pogode jer zakon velikih brojeva nalaže tako, u popularnoj kulturi stekli su status Nostradamusa, a često ima se pripisuju i poprilično nategnuti pogotci. Govorio je o tom fenomenu i scenarist serije <strong>Al Jean</strong>. </p><p>Posljednja teorija koja kola internetom je ona kako su Simpsoni predvidjeli pobjedu novog američkog predsjednika <strong>Joea Bidena</strong>. Fanovi serije iskopali su kartu SAD-a iz epizode iz 2012., u kojoj Mr. Burns lobira za predsjedničkog kandidata republikanaca <strong>Mitta Romneyja</strong> u borbi protiv <strong>Baracka Obame</strong>, a glasovi su u SAD-u raspoređeni gotovo identično po saveznim državama kao u slučaju Bidenove nedavne pobjede.</p><p>Iako se radi o dobro poznatim i ukorijenjenim političkim preferencijama, koje se u većini zemalja mogu bez previše rizika predvidjeti, fanovi Simpsona ukazuju kako je riječ o još jednom od primjera da su kreatori serije ustvari bili vizionari. </p><p>- Rekao bih da je Trump kao predsjednik još 2000. godine svakako naš najozbiljniji pogodak. Tražili smo tada nekoga potpuno komičnog koga možemo zamisliti na toj poziciji i onda se to stvarno dogodilo. Bila je još nekolicina uspješnih proročanstava, ali ponekad su u pitanju i čiste interpretacije, pa i teorije zavjera - upozorio je scenarist Al Jean u jednom od intervjua na ovu temu, navevši za primjer slučaj napada na Blizance, za koji se također pisalo kako su ga 'predvidjeli' Simpsoni.</p>