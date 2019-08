Sin Boba Marleyja: 'Prvi joint sam zapalio sa samo 9 godina'

Sin pokojnog glazbenika Boba Marleyja, Ziggy (50) nedavno je otkrio kako je prvi put zapalio joint kad je imao svega devet godina. Nije tajna da je svjetski poznati Bob volio pušiti marihuanu te ju promovirati, pa obožavatelje nije začudilo kad je Ziggy priznao s koliko je godina prvi put probao joint.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Pušenje marihuane ne smatra se lošim u rastafarijanskoj kulturi. Ni ne sjećam se kad sam povukao svoj prvi dim. Imao sam negdje devet godina. Bio sam jako mlad, premlad - izjavio je Marley koji smatra kako je njegov otac pogriješio što mu je dopustio da puši tako mlad.

- Ne bih si to dopustio da sam bio na njegovom mjestu - komentira glazbenik koji je i sam Rastafarijanac, a pušenje marihuane prepisuje upravo toj kulturi.

Foto: Tori Mayo/Press Association/PIXSELL

- Mi smo jedna od onih starih kultura s tradicijom koje moderno društvo ne bi prihvatilo. Ne pušim marihuanu radi zabave već zbog jačanja duhovnosti - objasnio je Marley te dodao kako mu je drago što je s jednog drugog stajališta promatrao utjecaj marihuane na čovjeka.

- To mi je dalo uvid u mene i moju duhovnost, to sam koristio kao jednu vrstu utjecaja dok sam čitao knjige o spiritualnosti. Koristio sam to da bi mi dalo drukčiju perspektivu, tako da mi um nije na mjestu na kojem je inače - zaključio je Ziggy.