Sin Dade Topića oca nije čuo 10 godina: Dosadilo mi je da uvijek budem ja taj koji mora nazvati

Daniel, stariji sin glazbenika Dade Topića (73) s ocem ima, kako kaže, specifičan odnos, prenosi Blic.

- Dugo živim u Parizu, od svoje osme godine, ovdje sam završio školu i fakultet. Bavio sam se manekenstvom, putovao sam po Europi, Aziji i Americi, a onda sam prešao na fotografiju, zbog koje sam također stalno na putu. U posljednje vrijeme sam u Parizu jer mi je mama bolesna - rekao je Daniel.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ispričao je kako se manekenstvom počeo baviti slučajno i tada se zaljubio u fotografiju. U Pariz su došli svi zajedno, on, majka i otac 1982. godine. Zatim su se zakomplicirale stvari između roditelja i odlučili su se razvesti. Mama mu je ostala u Parizu, a tata se vratio kući.

- Oca nisam vidio deset godina, od moje osme do 18. godine - izjavio je Daniel.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL.

Dodao je i kako je tijekom života prihvatio taj neobičan odnos njega i oca.

- Kad si dijete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako je. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svijetu i tu je zaradio kredit kod mene. Što je bilo, bilo je. Ne volim ostajati u prošlosti, volim budućnost - rekao je.

Objasnio je da danas zbog okolnosti u kojima se nalaze, nemaju baš vremena za komunikaciju. Tvrdi da je on uvijek bio taj koji bi ga zvao, a da se otac nije previše trudio nazvati ga.

Foto: Nikola Čutuk/Pixsell

- Svi mi imamo nešto što moramo prihvatiti, a ja sam to prihvatio i okej sam s tim. Mi smo super kada se čujemo, samo što to nije redovito. Ali nije to samo do njega. I ja sam živio takav život da sam uvijek bio negdje na putu - zaključio je Daniel.

