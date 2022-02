Glazbenik Dado Topić (72) prisjetio se svoje mladosti i turbulentnih vremena u intervjuu za portal Mirovina.hr. Između ostalog, dotaknuo se i glazbene karijere, teških dana, siromaštva...

– Često čitam da jedan posto stanovništva svijeta posjeduje 90 posto svjetskog kapitala, a veliki je postotak gladnih, siromašnih, ljudi koji nemaju kuću, vodu, struju… Svaki uspjeh kapitala ovisi o tome koliko manje će se dati radniku. U ovakvim turbulentnim vremenima, te promjene za veliku masu ljudi budu bolne - izjavio je na početku razgovora

U odnosima kapital i radnik, kaže, postoje i dobri primjeri poput Danske i Norveške. Švedska ima odlično uređenu socijalnu skrb za ljude u godinama, one koji su završili radni vijek. No, to su bogate zemlje koje razmišljaju i žele ljudima pružiti da dostojanstveno prožive vrijeme mirovine.

– U našoj zemlji, u cijeloj regiji. Mali smo i siromašni, a ima nas sve manje. Ne znam tko će za 20 godina raditi u Hrvatskoj, da bi od njihovog rada živjeli i drugi. Kad o tome počnem ozbiljno razmišljati dođem do zaključaka koji ne slute na dobro i ne obećavaju blistavu budućnost - nastavio je.

Potom se dotaknuo svog prvog novca kojeg je zaradio 1972. godine. Dao ga je svojim roditeljima koji su godinama bili podstanari kako bi izgradili vlastitu kuću. Tada je imao samo 23 godine.

– Nekoliko godina kasnije prvi put sam imao svoj dom. Od roditelja sam se odvojio čim sam završio gimnaziju, ušao u Korni grupu pa u Zagreb, upisao fakultet, počeo graditi kuću, otišao u vojsku, pa nastavio s tatom graditi kuću. Turbulentna su to bila vremena, više siromašna nego bogata, ali uspjeli smo u nakani – prisjetio se.

Početak njegove glazbene karijere nije bio jednostavan, ali Dado nije odustajao. Dok je nastupao s 'Genijalcima iz Osijeka', odbio je pjevati za kraljicu Elizabetu II.

– Organizatori su htjeli da nastupamo u smokinzima. Nismo ih imali, naši su nastupi uvijek bili u trapericama, čizmama, koži i odjeća nije bila prikladna za nastup pred engleskom kraljicom. Zamolili smo ih da se ne ljute i svoju odluku opravdali time da nemamo odgovarajuću scensku odjeću – otkrio je.

1984. godine, nakon što je Željko Bebek napustio Bijelo dugme, Dadu su pozvali za vokala. No, odbio je jer je to bilo protiv njegovih principa. Iako ga je cijeli bend željno iščekivao, Topić nije pristao.

– Ako i dalje želite biti Bijelo dugme, zovite Željka da se vrati jer to je jedino pravo Bijelo dugme. Sve druge varijante, i scenske i glazbene, bez Željka jednostavno ne mogu uspjeti – izjavio je.

Pamti i vremena kad je s Ivicom Todorićem lijepio plakate za nastupe grupe Time.

– Bio je s nama na jadranskoj turneji. Vozio je zelenu bubu, Volkswagen, a mi smo putovali u kombiju. Nakon koncerta smo s njegovim autom išli u sljedeći grad u kojem smo trebali svirati i skupa lijepili plakate – prisjetio se.

Smatra da novije generacije neće ostaviti trag kakav su ostavili oni iz 70-ih i 80-ih upravo zbog toga što živimo u digitaliziranom svijetu.

–Tolika je potražnja za novim da se sve što jedno vrijeme bude prisutno u medijima, brzo potroši i odmah se traži novo – dodao je.