Sin Dade Topića tvrdi: 'S ocem se nisam vidio deset godina...'

Daniel Topić sin je hrvatske rock legende Dade Topića (75). Dado se nedavno pohvalio novom pjesmom, "Božićna želja", uoči blagdana, i pokazao da su godine za njega samo broj. Njegov stariji sin Daniel živi u Parizu i bavi se modnom fotografijom, a u razgovoru za Kurir prošle godine otkrio je u kakvim je odnosima s ocem i kako se snašao u Parizu.

- Dugo živim u Parizu, od svoje osme godine, ovdje sam završio školu i fakultet. Bavio sam se manekenstvom, putovao sam po Europi, Aziji i Americi, a onda sam prešao na fotografiju. U posljednje vrijeme sam u Parizu jer mi je mama bolesna - rekao je Daniel.

U Pariz su se doselili 1982. godine. "Tad su se stvari zakomplicirale između mame i tate, odlučili su razvesti se. Mama je odlučila ostati u Parizu, a tata se vratio kući". Daniel je tad izgubio kontakt s ocem.

- Nisam ga vidio deset godina, od moje 8. do 18. godine.

Nije mu bilo lako, no s vremenom je shvatio da je to život.

- Kad si dijete, nekako ti to ide prema srcu, razmišljaš: 'To mi je tata', a kad odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako je. Sve je to život. On je do osme godine bio najbolji tata na svijetu i tu je zaradio kredit kod mene. Ne volim ostajati u prošlosti, volim budućnost - objašnjava stariji sin Daniel.

Otkrio je je li mu zamjerio i kako je došlo do ponovnog susreta.

- Ne možeš ljudima zamjeriti, svi imamo neke okolnosti, svoje probleme. Što je, tu je. Bilo je komplicirano, nije bilo mobitela niti mogućnosti za komunikaciju kao sad.

- On je mene pozvao. Otvarao je studio u Rogoznici u Hrvatskoj. Tog ljeta sam otišao tamo i vidjeli smo se. Zajedno smo proveli to ljeto - ističe Daniel.

Trenutačno nisu toliko u kontaktu, imaju neobičan odnos, kaže Daniel. Prije je on inicirao kontakt s ocem, no shvatio je da nema smisla nametati se.

- Uvijek sam ja zvao i stavljao drvo u tu vatru. Jednog dana mi je dosadilo da uvijek ja budem taj koji će pozvati. Danas s ljudima možeš komunicirati kako hoćeš. On je vrlo čudan. Ne zamjeram mu. Otac je otac. Ja sam uvijek tu za ljude, ali se ne namećem. Ako me hoćeš pozvati, pozovi me - objašnjava Daniel u razgovoru za Kurir.

Njihovi razgovori izgledaju super kad se čuju, ali nisu redoviti. No Daniel ističe da nije samo problem u njegovu ocu nego i u njemu jer je stalno na putu. Otkrio je i kad je posljednji put bio u Hrvatskoj te kad planira ponovno doći.

- Od početka Covida nisam bio. Planiram ovog ljeta otići - rekao je sin našega glazbenika.