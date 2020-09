Sin pokojnog Ekrema Jevrića postao je internet senzacija

Ekrem Jevrić preminuo je prije četiri godine, a iza sebe je ostavio suprugu Igbalu s kojom je dobio četvoricu sinova: Enisa, Verdina, Hajrudina i Berata. Jedan od njih danas je internet senzacija

<p>Pjevača <strong>Ekrema Jevrića</strong> svi pamte po njegovom hitu 'Kuća pos'o' i sudjelovanju u reality programima. Prije četiri godine iznenada je preminuo u 55. godini u New Yorku gdje je živio s obitelji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ekrem izveo svoj glazbeni hit</strong></p><p>Mediji su tada prenijeli kako je krenuo na posao te je u automobilu doživio srčani udar. Kada je stigla Hitna pomoć, već je bilo kasno. Ekrem je iza sebe ostavio suprugu <strong>Igbalu </strong>s kojom je dobio četvoricu sinova: <strong>Enisa</strong>, <strong>Verdina</strong>, <strong>Hajrudina</strong> i <strong>Berata</strong>. </p><p>Jedan od njih, Verdin, danas je popularan na društvenim mrežama. Redovito objavljuje fotografije iz teretane, putovanja, partyja... <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/593891/pogledajte-kako-izgleda-sin-ekrema-jevrica-prava-internet-senzacija" target="_blank">Dnevni Avaz</a> piše kako Ekremov sin danas živi u New Yorku te radi u jednoj tamošnjoj sigurnosnoj službi. Djevojke su tamo, kažu, 'poludjele' za njim. </p><p>U medijima se prvi put pojavio 2013. Jevrić je svojedobno isticao kako nije zadovoljan djevojkama svojih sinova te da im je i on tražio 'nešto'.</p><p>Ekrem je za života neprestano hvalio svoje sinove. Nekoliko mjeseci prije smrti rekao je kako ga djeca uzdržavaju.</p><p>Nadao se da će dobiti ulogu u filmu i da će moći od toga živjeti. Postao je internet zvijezda zahvaljujući pjesmi 'Kuća pos'o'.</p><p>Jevrić je preko noći postao internet senzacija, a o njegovoj popularnosti pisao je čak i britanski 'Independent'. Sudjelovao je u snimanju za modni brend Dolce & Gabbana u kojem je glumio krojača, a pojavio se i u reality showu Farma.</p><p>Njegova supruga Igbala svojedobno je za <a href="https://www.telegraf.rs/jetset/vesti-jetset/3162182-ovo-je-sin-pokojnog-ekrema-jevrica-zove-se-verdin-puca-od-misica-a-evo-cime-se-bavi-u-americi" target="_blank">Telegraf </a>rekla kako živi sama te da je Ekremov grob prilično udaljen od njezina mjesta stanovanja. Zbog toga nema priliku posjećivati ga onoliko koliko bi htjela. Osim toga, nitko od reality sudionika koji su se s Ekremom družili nije se javio ni Igbali, ni njezinom sinovima. </p>