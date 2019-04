Sin Willa Smitha danas izgleda neprepoznatljivo na Coachelli

Jaden Smith (20), sin glumca Willa Smitha (50), glumio je u nekoliko remakeova, a kao dječak se proslavio u filmu 'Karate Kid'. Kasnije je ispred svoje glumačke karijere stavio onu glazbenu te se bacio na rap karijeru. U glazbene vode svojedobno je uplivao gostujući na pjesmi 'Never Say Never', koju je snimio zajedno s Justinom Bieberom (25), a danas nastupa na jednom od najvećih festivala na svijetu, Coachelli u kalifornijskoj pustinji.

- Od onako slatkog klinca do ovoga. Wow, ne znam što bih rekla na tvoj današnji izgled - jedan je od komentara koji su mladom glazbeniku napisali na objavu fotografije na društvenoj mreži.

Ipak, čini se kako mladi Jaden ne može mariti manje za mišljenje svojih pratitelja i ljudi koje ne poznaje. Odrastanje u obitelji celebrity para učinilo je, po mišljenju mnogih, od repera poprilično razmaženog klinca, a njegova misija kao da je cijelo vrijeme dodatno šokirati sve one koji mu spočitavaju imidž i ponašanje.

Tako se Jaden već ranije oblačio u suknje, imao nekolicinu razmaženih ispada prema osobljima hotela i restorana, a nedavno je i javno obznanio kako je u vezi s reperom Tylerom, The Creatorom (28). Ne zna se je li Smithov sin bio ozbiljan ili je to bio samo još jedan od njegovih mnogobrojnih performansa.