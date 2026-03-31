Sin Zorice Kondže: Moja mater ista je kao i svačija, samo što moja bolje pjeva od tvoje...

Ono kad bi ljudi rekli ovo 'ajme meni, tebi je mater Zorica Kondža', to cijeli život slušam. I onda se ja u biti našalim na jedan način, kažem, pa ja govorim, pa to je, moja mater je ista kao i svačija druga, samo što moja mater pjeva bolje od tvoje. Eto, to je jedina razlika. Samo je eto razlika kad smo svi skupa na bini, onda je ona za mene Zorica Kondža, a ne majka, rekao je Toni Banov za In magazin. Proteklog vikenda pridružio joj se na pozornici KD Lisinski, na kojoj je proslavila 40 godina karijere.

Zorica Kondža sa suprugom i sinovima održala koncert u Solinu | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

No nije samo pozornica mjesto gdje briljira. Kondža je jednako sigurna i u kuhinji.

- S obzirom da smo mi svi ljudi s mora, apsolutno vole svi nešto morsko, osim neki ne vole baš da ima puno draća i to, ali baš ti specijaliteti morski svih ih volimo. Svi volimo povrće - rekla je pjevačica.

A čim se spomene mamina kuhinja, Toni ne skriva oduševljenje.

- Što se tiče spize, definitivno ona da ne pjeva, otvorila bi restoran. Ne znam koje mi je najdraže jelo, ima od crnog rižota, do ne znam, boba i oni kako se zove, artičoke, do sad ću nešto i zaboraviti. Ali ima masu tih jela - otkrio je.

Zagreb: Pjevačica Zorica Kondža | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ulogu koju posebno voli, onu bake, Zorici je donio upravo Toni.

- Baš neki dan je rekla tati 'ajde stavi mi baku da malo pjeva, Zoricu Kondžu'. Tako da, dođe njoj tako da mene čuje. Pa mi je to baš slatko i simpa i jako se volimo. Sad kad ja imam malo više posla, onda se ne vidimo svaki dan i baš mi sad fali. Čim mi ovo sve završi, prvo idem kod nje. Da joj ispričam što sam sve radila - otkrila je pjevačica.

Osim Tonija, Kondža ima i sinove Ivana i Luku iz braka s maestrom Joškom Banovom, autorom nekih od njezinih najljepših pjesama.

- Glazba nas je spojila. Ona je uvijek bila tema. Joško mi je kao kompozitor napisao nekoliko pjesama, ponudio mi je ‘Pokoru’, ‘Zar je voljeti grijeh...’. Kad počnu snimanja, malo se bolje upoznate, pa poslije napravite neku pjesmu... Zadovoljni ste, pa onda idete to proslaviti, upoznate čovjeka, njegovu osobnost - ispričala nam je ranije pjevačica.

Foto: Nino Strmotic/Pixsell

Važnu ulogu imao je Dino Dvornik, koji je Joška doveo u njezin dom. Druženje je počelo spontano, uz puno smijeha i šarma, a zajednički trenuci i snimanja ubrzo su prerasli u ljubav koja traje desetljećima.

- Svaki brak ima svoje konflikte i mi nismo izuzetak. Kad dođu djeca, život postane ozbiljniji i nema vremena za sitnice i svađe. No i sitnice su važne, jer ako ih ne riješimo na vrijeme, mogu postati veći problemi - istaknula je ranije pjevačica.