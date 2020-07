-\u00a0Sre\u0107om je imao masku pa ga nije preko oka. Injekcija kortikosteroida na Hitnoj, sirup, ote\u010dena usna i obraz, o\u017eiljci opekline preko pola obraza. Beba koja danas, naravno, ne \u017eeli zaspati, dva poku\u0161aja hakiranja mog Instagram\u00a0profila, sla\u017eem octene obloge i kuham ru\u010dak, a ova teresa \u010deka da netko na njoj uziva u pogledu. Za\u017emirite na mene, gledajte more.

<p>Glumica <strong>Marijana Mikulić</strong> (38) otpremila se na odmor. Trenutačno je na moru, što je sa svojim pratiteljima podijelila na Instagramu. Objavila je 'selfie' uz koji je napisala kako prvi dan odmora nije prošao nimalo veselo.</p><p>Sa sinom je završila na Hitnoj jer ga je opekla meduza, a uz to, netko joj je u dva navrata pokušao hakirati profil.</p><p>- Nismo u Zagrebu ovaj vikend. Vijesti o poplavi pratimo putem portala. No, kako ne bismo bili zakinuti, prvi dan na moru mi je dijete opekla meduza po licu. U plitkoj vodi - započela je Marijana pa nastavila:</p><p>- Srećom je imao masku pa ga nije preko oka. Injekcija kortikosteroida na Hitnoj, sirup, otečena usna i obraz, ožiljci opekline preko pola obraza. Beba koja danas, naravno, ne želi zaspati, dva pokušaja hakiranja mog Instagram profila, slažem octene obloge i kuham ručak, a ova teresa čeka da netko na njoj uziva u pogledu. Zažmirite na mene, gledajte more.</p><p>Njezini pratitelji u komentarima su joj pružili riječi podrške.</p><p>- Šaljemo vam puse. Želim brz oporavak dječaku i da uživajte u ostatku odmora. Brzo će to proći, idemo dalje. Drži se - poručili su joj.</p><p> </p>