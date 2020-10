Siniša će imati duet s gostom iznenađenja, Lu postaje Sevka

I ovoga tjedna gledatelje showa 'Tvoje lice zvuči poznato' očekuju zanimljive transformacije kandidata. Između ostalih, Fabijan Pavao na pozornicu će doći kao Bon Jovi

<p>Nakon što je u prošloj epizodi utjelovila američku pjevačku zvijezdu <strong>Katy Perry</strong> (35), <strong>Nedu Parmać</strong> (35) u sljedećoj epizodi glazbenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' gledat ćemo kao pjevačicu <strong>Fleur East</strong> (32).</p><p>- Bit ću ljuti bombončić, jer ona je 'spicy' - rekla je Neda te dodala da je energična koreografija koju mora izvesti dosta 'tvrda', a ona je inače dok pleše prilično opuštena pa će to morati dodatno vježbati.</p><p>- Voljela bih da mogu skakati i pjevati u isto vrijeme - kazala je Neda upitana o najvećem izazovu s kojim se suočila tijekom pripreme svog najnovijeg zadatka.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> (40) na pozornici će ovoga puta biti u dvostrukoj ulozi - <strong>Sean Paul</strong> (47) i <strong>Becky G.</strong> (23) Osim muškarca koji će izaći pred žiri i publiku, na ekranu ćemo ga gledati kao veoma atraktivnu i zavodljivu žensku pjevačicu Becky G u pjesmi 'Mad Love'.</p><p>- Kad sam vidio riječi, shvatio sam da ne razumijem ništa što taj frajer pjeva, ali kad sam ih naučio krenula je zabava - rekao je Mario te dodao da je ovo pjesma koja zahtjeva zagrijavanje stolice.</p><p>- Morao sam sjesti i minuciozno usporavati pjesmu da poslušam što Sean Paul pjeva - kazao je Mario.</p><p>U prošloj epizodi gledali smo je kao legendarnu <strong>Tinu Turner</strong> (80), a u sljedećoj će<strong> Lana Klingor Mihić</strong> (40) na pozornicu doći kao <strong>Pharrell Williams</strong> (47), iznimno talentirani pjevač koji je osvojio nekoliko Grammyja.</p><p>- Trebam se pretvoriti u muški vokal. Na početku je on dosta dubok, a na kraju je u falsetu - rekla je Lana dodavši da joj je Pharell osobno jako simpatičan.</p><p><strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) na pozornicu u sljedećoj epizodi izlazi kao <strong>Bon Jovi </strong>(58) i vraća nas u 1986. godinu.</p><p>- Već sam nekoliko puta zaboravio da ću dobiti kosu i da će je biti po svugdje, jer utjelovljujem muško pa na to zaboravim. Dobio sam i čizme, imaju i petu i špic. Drago mi je da sam to dobio, jer nekada razmišljam da bih volio doći u situaciju da nosim takve čizme -ispričao je Fabijan te dodao da se nada da će uspjeti prenijeti barem dio atmosfere iz vremena kada je Bon Jovi osvajao publiku pjesmom 'You give love a bad name'.</p><p>U sljedećoj epizodi <strong>Siniša Ružić </strong>(51) utjelovit će oskarovku <strong>Renée Zellweger</strong> (51), a binu će dijeliti s bivšim natjecateljem showa <strong>Daliborom Petkom </strong>koji će nastupiti kao <strong>Catherine Zeta Jones </strong>(51). Njih dvojica ove će nedjelje donijeti atmosferu mjuzikla Chicago u brojne domove gledatelje showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.</p><p><strong>Lu Jakelić</strong> gledat ćemo kao kraljicu estrade<strong> Severinu</strong> (48). Marko Braić (29) transformirat će se u <strong>Arethu Franklin</strong>, dok će <strong>Marina Orsag </strong>utjeloviti<strong> Gorana Bregovića</strong> (70).</p>