Siniša i Martina uživali uz more i poljupce pa ga ona iznenadila: Šteta što odlazim bez prstena!

Martina i Siniša iz 'Ljubav je na selu' Uživaju u Zadru na svom romantičnom putovanju, poljupci pljušte sa svih strana i nikada im nije bilo bolje.

- Sinišu kada gledam, mogu reći da ga volim. Nijedan muškarac me nije ovako gledao, niti mi je priredio ovako nešto kao Siniša - rekla je Martina za svog pastuha, kojem zna zasmetati to što njegova djevojka malo priča. No, sve to nekako riješe...

Za kraj putovanja dao joj je poklon - lepezu i ogledalo.

- Moći ćeš svoje trepavice stalno gledati - rekao je, a ona mu se pristojno zahvalila.

- Bit ću mu uvijek našminkana i lijepa -naglasila je.

Oboje su složni u tome da su jedan za drugog.

- Bogu hvala što sam je pronašao, ovo nisam očekivao ni u snu - rekao je.

Ona je pak od Siniše očekivala i još jedan korak više...

- Šteta što iz Zadra odlazim bez prstena, ali nikada nije kasno za to - zaključila je.

