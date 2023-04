Siniša najavio svadbu, a Silvana o Dragoljubovoj vezi: 'Neće to dugo, garantiram životom!'

Večeras je u 'Ljubav je na selu' uslijedio nastavak posljednjeg okupljanja i veliko finale 15. sezone showa. A nakon jučerašnjih brojnih burnih rasprava i neočekivanih priznanja Milka da je ponovno s bivšom suprugom, Hrvoja da je pisao Paulini te Silvane da je špijunirala Dragoljuba, vrijeme je za nova iznenađenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Novi prilog već je bio spreman, a riječ je o Zvonkovoj farmi. 'Apsolutno da se pribojavam pitanja i pogleda', poručio je farmer.

Irena je optužila Zvonka da nije iskren i nije 'pravi muškarac':

- On je zgodan čovjek, zato sam i došla, mislila sam da je džentlmen. Super smo se družili, bilo nam je lijepo, ali njegove izjave su izjave jedne sirovine od muškarca. Smatram da on voli samo sebe.

- Ako sam te na bilo koji način povrijedio, nisam bio svjestan toga. Molim te iskreno, oprosti mi - poručio joj je.

Svoje mišljenje imala je i Brankica:

- Svaka žena voli biti prva, ali Zvonko je igrao paralelnu igru sa mnom i sa Smiljom… Mislila sam da sam ja ta, ali isto to je govorio Smilji.

Foto: RTL

Priznala je da su se prije odlaska na farmu našli na kavi, a on joj je dijelio komplimente i obećanja, no od svega na kraju nije bilo ništa: 'Brzo sam skužila da je manipulator'. 'Ja ću se braniti šutnjom', rekla je emotivno Smilja.

- Neću poreći da mi se ne sviđa, ali ne znamo što će dalje biti. Dobri smo si, prijatelji - rekla je.

- Prekrasne žene sam dobio na farmu, družili smo se… Kako ćemo dalje… Tu smo. Jednake šanse dajem i Brankici i Smilji da se možemo čuti i vidjeti može li što biti dalje - zaključio je farmer, no njegove dame ponovno su mu se suprotstavile i rekle da ne zna ni sam koju bi.

Foto: RTL

Iduća priča s imanja bila je Sinišina.

- Ostali smo i dalje u kontaktu, čujemo se preko poruka. Možda malo jesam razočarana što nije odabrao mene, ali što je bilo, bilo je - poručila je kratko Vesna. Siniša je ispričao da mu se od prvog dana dogodila ljubav s Martinom.

Foto: RTL

- Sretna sam jako. U početku sam bila zaljubljena u Sinišu, sada ga zaista volim - rekla je i ona, a Siniša je dobacio kako je prsten u planu. 'Ženidba iduće godine ako Bog da', obznanio je uz pljesak ostalih.

Okupljeni su pogledali i prilog s Dragoljubove farme na kojoj drame nije nedostajalo, no farmer i Ljiljana su, čini se, pronašli ljubav.

'Neće to dugo trajati. Ja garantiram svojim životom', podrugljivo je rekla Silvana:

Foto: RTL

- Kad uspije dobiti njegov potpis, neće biti ništa od toga. To nije ljubav iz srca. S njegove možda je, ali s njezine nije.

- Za ljubav se ne mislim nikome pravdati. Kad sam ušla u emisiju, željela sam vidjeti kako to izgleda… Ali osjećaji su se počeli buditi. Borila sam se sama sa sobom. Kad smo porazgovarali oči u oči i rekli jedno drugom, bilo je sve jasno - ispričala je Ljilja kako se prepustila i dala šansu Dragi.

Foto: RTL

- Mislim da je to trenutačno stanje. Meni je drago što su oni zajedno, ja sam rekla da ću biti kuma, ali mislim da tu nema nešto preveliko - iskreno je rekla i Jasminka. 'Nije to da ćemo sutra stati pred oltar, ali krenuli smo, ne srljamo', zaključio je i Dragoljub.

Zadnji prilog bio je o farmi najmlađeg kandidata Ivana. 'Trudio sam se, ali kad ne ide, ne ide', komentirao je Ivan, poručivši da se iskreno zaljubio.

Foto: RTL

- Ne mogu glumiti ako mi netko ne znači. Mrtva-hladna, kao što sam prema njemu, tako sam i prema tom isječku s farme - izjavila je Dona, 'Ne postoji ni mala šansa da mi se svidi. Nema stav, nema to nešto što me privlači'.

- Mislim da se Dona od samog početka samo igrala s Ivanom. Malo mi ga je čak i žao. Pogriješio je u odabiru - dala je svoje mišljenje i Vanja. Svi su primijetili da Ivan i dalje sa sjajem u očima i dalje gleda u Donu, čak i nakon svih njezinih odbijanja.

Foto: RTL

- Mi smo se dogovorili da ćemo biti prijatelji i to je to - rekao je farmer, a iako je Dona to pred svima potvrdila, ipak je nasamo priznala kako u to sumnja. Voditeljica Anita Martinović na kraju ovog burnog zadnjeg okupljanja sve je pozdravila i zahvalila gledateljima što su pratili jubilarnu, 15. sezonu omiljenog showa.

Najčitaniji članci