Siniša postaje energična Netta, Fabijan oduševio kao Conchita

<p><strong>Neda Parmać</strong> koja je i sama pjevala na Eurosongu, ovoga puta na Eurosong pozornicu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' dolazi u muškim cipelama. Utjelovit će grčkog pjevača Sakisa Rouvasa, koji je 2004. na Eurosongu pjevao pjesmu 'Shake It'. Prisjetila se i svog sudjelovanja na tom natjecanju:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić radi stajlinge za Indiru, Nives, Maju...</strong></p><p>- Meni je to sve bila zabava i svaki put sam otišla vrlo, vrlo bezbrižno na tu pozornicu svjesna da je rezultat na Eurosongu nešto na što ne mogu utjecati, nešto čime se ne smijem zamarati - kaže. </p><p>Na pitanje koliko dugo traju pripreme za par minuta na Eurosong pozornici kaže: 'Mi se ovdje svaki tjedan pripremamo za mini Eurosong'. Dodaje da se za Eurosong ipak priprema više mjeseci pa se na pozornicu dolazi opuštenije jer su cijela koreografija i pjesma jako dugo pripremane, te su i na pozornici izvođačima jako dobro poznate.</p><p><strong>Maria Valentića</strong> ove nedjelje gledat ćemo kao Laku, popularnog bosansko-hercegovačkog kantautora koji je 2008. predstavljao BiH na Eurosongu pjesmom 'Pokušaj'.</p><p>- Ima jedan moment koji nije lagan, a rekli su mi i kandidati koje smatram autoritetima u pjevanju, da ni njima to ne bi bilo lagano - rekao je Mario pojasnivši kako mora brojati kad će krenuti pjevati pojedine stihove.</p><p>U prošloj epizodi<strong> Marinu Orsag</strong> gledali smo u veoma energičnoj izvedbi pjesme 'Himna generacije', grupe 'Dubioza kolektiv', a u petoj epizodi gledat ćemo je kako se snalazi u mnogo mirnijem glazbenom ritmu, i to u transformaciji u Johnnyja Logana koji je 1987. na Eurosongu predstavljao Irsku.</p><p>- Molila sam da pustim grlice iz odijela - rekla je Marina.</p><p><strong>Marko Braić </strong>će utjeloviti zanosnu ciparsku pjevačicu Eleni Foureiru koja je prije dvije godine osvojila drugo mjesto na Eurosongu sa svojom pjesmom 'Fuego'.</p><p>- Ono što mi je kod Eleni predstavljalo najveći izazov je mlataranje kosom. Nikada ne bih rekao da mahanje kosom u stranu može biti tako teško. Dobio sam upalu vratnih mišića, boli me kuk, sav sam slomljen - kazao je Marko.</p><p>Na pozornici showa gledat ćemo još i <strong>Lu Jakelić </strong>koja se transformirati u Jacquesa Houdeka, <strong>Sinišu Ružića</strong> u liku i djelu izraelske pjevačice Nette, <strong>Lanu Klingor Mihić</strong> kao Mariju Šerifović, a <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> pretvorit će se u Conchitu Wurst.</p>