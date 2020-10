Siniša Ružić otkrio što krije od supruge: 'Nastojim to zataškati'

Ja ne samo da se dignem po noći pa jedem šunku, sir, kruh i tako dalje, nego onda još pojedem i sladoled i kolače i čokoladu i tako dalje, ispričao je glumac koji igra u seriji 'Dar Mar'

<p>Jedan od kandidata showa 'Tvoje lice zvuči poznato',<strong> Siniša Ružić</strong> (51), priznao je kako je njegovo najveće životno postignuće obitelj.</p><p>- Moja žena Sanda, moj sin Robert Ivan i naša sreća i zajedništvo. A ovo drugo je posao došao u to sve skupa. Ali mislim si ono već imam 51 godinu pa nemam više pravo da budem grozan u svom poslu, valjda sam nešto naučio - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/sinisa-ruzic-otkrio-koliko-je-slican-svom-liku-kruni-iz-serije-dar-mar---625151.html">IN magazin</a>.</p><p>A evo koje tajne pred suprugom ima Siniša kojeg publika trenutačno gleda u novoj seriji 'Dar Mar'.</p><p>- Moja supruga ne zna da ja nekad, a dobro sad možda to ne bih trebao reći, ali ja ne samo da se dignem po noći pa jedem šunku, sir, kruh i tako dalje, nego onda još pojedem i sladoled i kolače i čokoladu i tako dalje, i onda nastojim to sve zataškati da se uopće ne vidi da je to bilo, pravim se kao da nisam - ispričao je.</p><p>Kaže da kuha bolje od romantičnog stomatologa <strong>Krune Bajića</strong> kojeg je utjelovio u seriji.</p><p>- Istražujem i počeo sam kuhati u zadnje vrijeme, ustvari mogao bih dobiti ulogu nekog kuhara - zaključio je glumac.</p>