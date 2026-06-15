Siniša Vuco čeka drugu unuku! Sin Vilibald otkrio lijepe vijesti

Naš svijet, napisao je Vilibald Vuco (29) uz trenutak koji će zauvijek pamtiti. Sin Siniše Vuce (55) i njegova zaručnica Meriam Benmiloud pred obitelji i prijateljima otkrili su da čekaju prinovu, a emotivne prizore podijelili su i na društvenim mrežama.

Par je organizirao zabavu na kojoj su otkrili spol bebe. Vilibald i Meriam stajali su zagrljeni držeći crni balon s natpisom 'Boy or Girl', a kad su ga probušili, iz njega su poletjeli ružičasti konfeti koji su otkrili da im stiže kći. Budući roditelji nisu skrivali emocije. Odmah su se zagrlili, a zatim slavlje nastavili s najbližima.

Lijepe vijesti stižu samo dva mjeseca nakon što su se Vilibald i Meriam zaručili u Velom Grablju na Hvaru.

- Nećemo dugo čekati, to je sigurno - rekao je tad Vilibald kroz smijeh te dodao da još nemaju točan datum vjenčanja.

- Ona istražuje više od mene, priznajem, jer ja sam nekako više u poslu, ali definitivno smo u potrazi za idealnim mjestom i definiranjem svih tih detalja oko vjenčanja. Veselimo se jako i to nas traganje također usrećuje - dodao je.

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U šali je otkrio i da bi im najveći izazov mogao biti odabir glazbe za slavlje.

- Imamo puno poznanstava u glazbenim krugovima tako da stvarno nemamo pojma koga ćemo odabrati. Ne znamo još ništa konkretno. A što se moga ćaće tiče, on bi isto mogao, naravno, uzeti mikrofon u ruke. Ako se to desi, to će biti show program - rekao je Vuco mlađi, koji bi možda mogao zapjevati na vlastitoj svadbi.

Ljubav prema glazbi dijeli sa svojim ocem Sinišom Vucom. Prošle je godine oduševio publiku na Splitskom festivalu izvedbom očeve pjesme 'Molim te vrati se', koju je otpjevao u duetu s Betom Sudar.

- Glazba mi je hobi. Uvijek pristanem kad me prijatelji zovu da nešto otpjevam ili odsviram, a rado gostujem i na raznim događanjima - rekao je jednom prilikom Vilibald.

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Meriam i Vilibald upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. Ona je četiri godine mlađa od Vilibalda, a prošle se godine zbog ljubavi preselila iz Kölna u Zagreb. Njihova priča započela je na Hvaru, gdje je Meriam, koja je odrasla u Njemačkoj, dolazila svakog ljeta.

- Tata joj iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj, gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakoga ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž' - ne daj, tako smo se i zaljubili - ispričao je Vilibald ranije.

Vilibald se danas bavi nekretninama, ali prije toga gradio je nogometnu karijeru te je, između ostalog, igrao za Hajduk i Rudeš, no morao ju je prekinuti zbog ozljede

- Ma sve je super, posao stvarno cvjeta. Firma u kojoj radim ima poslovnice i u Dalmaciji, Slavoniji i Istri, ali teško je to sve pokriti pa sam se ograničio na Zagreb i okolicu. Svi znamo da cijene nekretnina danas jesu visoke, ali ako ne gledate strogi centar Zagreba, može naći nešto i po pristupačnijoj cijeni. Potražnja je stvarno velika, a ponuda je čak nekad premala. Ljudi stvarno dosta kupuju - rekao je mlađi Vuco.

Osim sina Vilibalda, Siniša Vuco sa suprugom Jelenom ima još troje djece, sina Luku te kćeri Katarinu i Brigitu. Osim Vilibalda, Siniša Vuco sa suprugom Jelenom ima još sina Luku te kćeri Katarinu i Brigitu. Kći Brigita prije dvije godine podarila mu je prvo unuče.