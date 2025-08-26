Prije 33 godine napustila nas je Đurđica Barlović. Njezini sinovi Hrvoje i Borna žele u spomen na majku organizirati koncert
TUŽNA OBLJETNICA PLUS+
Sinovi Đurđice Barlović su nam otkrili: Mamina će vjenčanica na aukciju, čuvamo je i pazimo
Čitanje članka: 4 min
Dobri stari Radio Sljeme nedjeljom ujutro ima emisiju “Pričam ti priču”. U njoj slušatelji biraju glazbu, ali prije ostvarenja želje moraju imati - priču, kako i stoji u nazivu emisije. Prošle se nedjelje prvo jedna gospođa u priči prisjetila Gabi Novak i zaželjela pjesmu “Oko jedne hiže”, a nakon nje druga se prisjetila Đurđice Barlović.
