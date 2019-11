Sinu htjela ubrizgati botoks u stopala pa izgubila skrbništvo

Holivudska glumačka diva Sharon Stone (61) na godišnju dodjelu magazina Harper's Bazaar u Madridu došla je u društvu svojeg sina Roana Josepha Bronsteina (19). On se također bavi glumom, a u centru pažnje prvi se put našao sa samo osam godina, usred bitke za skrbništvo koju su vodili njegova majka i otac te koja je imala neke bizarne preokrete.

Tijekom procesa otkriveno je da je glumica sinu željela ubrizgati botoks u stopala, i to kako bi spriječila širenje neugodnih mirisa, što joj je gotovo uništilo sve šanse da dobije puno skrbništvo.

Bila je to priča koja bi se mogla dogoditi samo u filmskim farsama, no za Sharon je to bila stvarnost i nije joj bilo do smijeha. Čak i u Hollywoodu, gdje su smrznuta botoksirana lica gotovo obvezna pojava, takvo je ponašanje začudilo sve. Čak i u San Franciscu, gdje je Roan živio s ocem, novinarem Philom Bronsteinom, to je bilo dovoljno da Sharon izgubi skrbništvo nad njime. Sudac je osudio njezinu reakciju kao 'prekomjernu' jer je Roanu to prouzročilo stvarnu bol.

Sve je počelo kada je Sharon odlučila da Roanova stopala mogu imati koristi od ubrizgavanja nekoliko injekcija botoksa, seruma koji se obično koristi za izglađivanje bora, ali također može spriječiti znojenje pazuha, a glumica je smatrala da će to riješiti problem neugodnog mirisa stopala.

Inače, Sharon i Phil odlučili su posvojiti Roana u braku u kojem su bili od 1998. do 2004. godine. Glumica iza sebe ima i propali brak s Michaelom Greenburgom (67), a uz Roana, posvojila je još dva sina, Quinna (12) i Lairda (13). Najveće čudo dogodilo se 21. rujna 2001. kada je Sharon doživjela teški moždani udar, a liječnici su joj davali samo pet posto šanse za život. Godinama nije mogla govoriti, čitati ni pisati, ali je preživjela.

Inače je poznata kao glasna protivnica estetskih operacija i zagovornica dostojnog starenja.

