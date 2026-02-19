Obavijesti

SASVIM ISKRENO

Sir Ian McKellen: Pomirio sam se s time da ću umrijeti, ali nikad neću odustati od glume

Piše Stela Kovačević,
3
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Podsjetnik na krhkost zdravlja bio je i pad s pozornice u londonskom kazalištu Noël Coward 2024., dok je slomio zapešće i kada mu je napuknuo kralježak

Slavni britanski glumac Sir Ian McKellen (86) otvoreno govori o starenju i prolaznosti, ali poručuje da još nema namjeru napustiti glumu. Iako su mnogi njegovi vršnjaci odavno u mirovini, on i dalje radi punim tempom i priprema se za nove projekte.

Rođen 1939. u Burnleyju, svjestan je svojih godina, no kaže da se pomirio s time da život ima kraj.

FILE PHOTO: Actor Ian McKellen attends a Service of Thanksgiving for Sir Peter Hall at Westminster Abbey in London
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Da, pomirio sam se s činjenicom da nisam besmrtan - izjavio je za The Sunday Times.

Podsjetnik na krhkost zdravlja bio je i pad s pozornice u londonskom kazalištu Noël Coward 2024., dok je slomio zapešće i kada mu je napuknuo kralježak. Uz humor je istaknuo razliku između kazališta i filma - na setu se može stati, dok predstava ide dalje bez 'pauze'. Kako kaže, ondje možete samo reći: 'Možemo li malo stati, trebam čaj?'

POZNATA LICA Ian McKellen razveselio brojne fanove 'Gospodara prstenova'! Izlazi novi film, evo tko se vraća
Ian McKellen razveselio brojne fanove 'Gospodara prstenova'! Izlazi novi film, evo tko se vraća

Dodao je da osjećaj smrtnosti ne dolazi samo iz vlastitog tijela nego i iz gubitka prijatelja:

Sir Ian McKellen announcement
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Dok ste mladi, smrt je nešto apstraktno i pomalo fascinantno, no s godinama postaje stalna i neizbježna prisutnost - govori-

McKellen se osvrnuo i na film Hamnet redateljice Chloé Zhao, priznavši da ga ne zanima previše potraga za izvorima Shakespeareove inspiracije. Ujedno je potvrdio povratak ulozi Gandalfa u filmu Gospodar prstenova: Lov na Golluma, čije snimanje počinje u srpnju na Novom Zelandu, kada će imati 87 godina. Smatra da je riječ o pustolovnom projektu i našalio se da 'nitko drugi ne može biti Gandalf'.

Foto: YouTube/Screenshoot

Iako ga publika najviše pamti po Gandalfu i Magnetu iz X-Mena, karijeru je započeo još 1961. u kazalištu, koje smatra svojom najvećom ljubavi. Tijekom 1970-ih bio je ključna figura Royal Shakespeare Companyja i Nacionalnog kazališta, a za doprinos umjetnosti kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom 1991.

