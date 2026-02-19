Sir Ian McKellen: Pomirio sam se s time da ću umrijeti, ali nikad neću odustati od glume

Slavni britanski glumac Sir Ian McKellen (86) otvoreno govori o starenju i prolaznosti, ali poručuje da još nema namjeru napustiti glumu. Iako su mnogi njegovi vršnjaci odavno u mirovini, on i dalje radi punim tempom i priprema se za nove projekte.

Rođen 1939. u Burnleyju, svjestan je svojih godina, no kaže da se pomirio s time da život ima kraj.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Da, pomirio sam se s činjenicom da nisam besmrtan - izjavio je za The Sunday Times.

Podsjetnik na krhkost zdravlja bio je i pad s pozornice u londonskom kazalištu Noël Coward 2024., dok je slomio zapešće i kada mu je napuknuo kralježak. Uz humor je istaknuo razliku između kazališta i filma - na setu se može stati, dok predstava ide dalje bez 'pauze'. Kako kaže, ondje možete samo reći: 'Možemo li malo stati, trebam čaj?'

Dodao je da osjećaj smrtnosti ne dolazi samo iz vlastitog tijela nego i iz gubitka prijatelja:

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Dok ste mladi, smrt je nešto apstraktno i pomalo fascinantno, no s godinama postaje stalna i neizbježna prisutnost - govori-

McKellen se osvrnuo i na film Hamnet redateljice Chloé Zhao, priznavši da ga ne zanima previše potraga za izvorima Shakespeareove inspiracije. Ujedno je potvrdio povratak ulozi Gandalfa u filmu Gospodar prstenova: Lov na Golluma, čije snimanje počinje u srpnju na Novom Zelandu, kada će imati 87 godina. Smatra da je riječ o pustolovnom projektu i našalio se da 'nitko drugi ne može biti Gandalf'.

Foto: YouTube/Screenshoot

Iako ga publika najviše pamti po Gandalfu i Magnetu iz X-Mena, karijeru je započeo još 1961. u kazalištu, koje smatra svojom najvećom ljubavi. Tijekom 1970-ih bio je ključna figura Royal Shakespeare Companyja i Nacionalnog kazališta, a za doprinos umjetnosti kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom 1991.