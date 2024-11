Širi se slovenska reklama iz 1993. godine: Pogledajte koga je Melania Trump tada glumila!

Melania Trump (54) ponovno se vratila u ulogu prve dame SAD-a, nakon što je njezin suprug Donald Trump drugi put postao predsjednik. U Bijeloj kući su supružnici već boravili od 2016. do 2020. godine.

Društvenim mrežama se nakon izbora proširila i jedna reklama iz 1993. godine u kojoj je Melania utjelovila, ni manje ni više nego - predsjednicu. U njoj je prva dama, tada prezimena Knavs, reklamirala liniju odjeće, i imala je 23 godine, navodi Daily Mail.

Foto: Screenshot/

Ona izlazi iz aviona, pozdravlja delegaciju, uz pratnju tjelohranitelja ulazi automobil, popravlja šminku... A na kraju snimke diže ruku i priseže s velikim osmjehom na licu.

Ispod snimke na TikToku su se zaredali i brojni komentari.

U.S. first lady Melania Trump receives 2019 White House Christmas Tree in Washington | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Možda bi se ona trebala kandidirati za predsjednicu', 'Vježbala je za ovo od 1993.', 'Nije postala predsjednica Slovenije, ali je došla do nečeg boljeg', pisali su, a bilo je i onih koji su istaknuli kako Melania ne može postati predsjednicom SAD-a jer nije rođena u Americi.