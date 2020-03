Širimo oduševljenje: Projekt s kazalištem je zadivio gledatelje

Predstava 'Tko pjeva, zlo ne misli' u srijedu je bila najbolja moguća najava suradnje 24sata i zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta uz veliku podršku Croatia filma. Uz 24.sata.hr, te YouTube kanal i Facebook stranicu 24sata bilo je prikovano više od 120.000 gledatelja. U četvrtak je slijedio nastavak suradnje, a na repertoaru je bilo 'Labuđe jezero'.

Nakon neuspjele praizvedbe 1877. godine u Sankt Peterburgu, 'Labuđe jezero' palo je u zaborav i bilo je to veliko razočaranje skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog. Danas je to sinonim klasične baletne umjetnosti. Prepoznali su to i naši gledatelji, kojih je jučer u poslijepodnevnim satima bilo na desetke tisuća gledajući ovo sjajno djelo u četiri čina, a koje je 2017. godine postavio Ukrajinac Vladimir Malakhov, zaslužan za koreografiju i režiju.

Opće je uvriježeno mišljenje kako se potreba za Labuđim jezerom pretvorila u čudesan sindrom, a pravi ga se ljubitelji baletne umjetnosti nikada ne mogu zasititi. Upravo je taj balet, već više od sto dvadeset godina, jedan od najtežih izazova koji se postavlja pred svaki baletni ansambl i soliste.

Gledatelji prijenosa na 24sata, YouTube kanalu i Facebook stranici 24sata su se u stotinama komentara opet javljali iz cijele Hrvatske i svijeta. Sretni jer sad imaju mogućnost gledanja fantastičnih drama, opera i baleta HNK, koje možda nisu mogli doći pogledati u Zagreb.

- Prekrasno! Nakon cjelodnevnog praćenja vijesti o korona virusu i presice Nacionalnog stožera, gledanje baleta Labuđe jezero - istinski doživljaj i relaksirajući trenuci - užitak! - samo je jedan od komentara.

Izvedba 'Labuđeg jezera' zagrebačkog HNK nakon prve je izvedbe nagrađena velikim aplauzom, kritike su bile pozitivne. Zadovoljni su sada bili i naši gledatelji. Pratite naš portal te YouTube 24sata i FaceBook 24 sata za daljnji raspored prikazivanja najboljih hrvatskih kazališnih komada! Zahvaljujemo Croatia Filmu na tehničkoj podršci pri realizaciji ovog projekta.

