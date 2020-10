Situacija je eskalirala: Nastala velika svađa među farmerima

Maja je zamolila Doru da objasni farmerima o kakvoj se bolesti radi te zbog čega joj je potrebna drugačija prehrana, no Bruno ju je konstantno prekidao. Dora je izgubila strpljenje i dignula se od stola bacivši mikrofon

<p>Ako je suditi po prvom danu gazdinstva, Maji naredni tjedan neće biti nimalo lak. Nakon što su farmeri primili <strong>Jukinu </strong>poruku u kojoj postavlja <strong>Maju </strong>za gazdaricu, Maja je odlučila odmah održati sastanak i uvesti red na farmi. No, njezini uvjeti nisu se svidjeli dvojcu <strong>Brunu </strong>i <strong>Dubravku </strong>te su svojevoljno odlučili napustiti show, a njima se pridružio i <strong>Zoran </strong>pa su se tako trojica natjecatelja diskvalificirali iz daljnjeg natjecanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U 'Farmu' ušli novi kandidati</strong></p><p>Naime, Maja je željela raspraviti o pitanju kuhinje i prehrane, stavivši naglasak kako treba poštovati <strong>Dorinu </strong>prehranu koja je malo drugačija radi njezine bolesti te prehranu vegetarijanaca. To se nikako nije svidjelo diskvalificiranom trojcu koji je počeo glasno protestirati.</p><p>- Svatko se ovdje treba prilagoditi onome što ima. Pokrij se onim što imaš, ovo je farma - vikao je Bruno, a pridružio mu se i Zoran koji je kazao: 'Ili svi isto ili ništa! Aj kući onda! Ako već sad ima zdravstvenih problema, što će onda biti s 40 godina?'</p><p>Maja je zamolila Doru da objasni farmerima o kakvoj se bolesti radi te zbog čega joj je potrebna drugačija prehrana, no Bruno ju je konstantno prekidao i Dora je izgubila strpljenje i dignula se od stola bacivši mikrofon. Situacija je eskalirala, a Maja nikako nije uspijevala pridobiti pozornost.</p><p>- Alkohola nećete vidjeti tjedan dana kunem vam se životom, jer se ne možete suzdržati i normalno funkcionirati! - odrješita je bila Maja kazavši kasnije kako je primijetila da su neki farmeri konzumirali pića iz podruma koja se ne bi smjela konzumirati tokom dana. U žaru rasplamsane atmosfere, Bruno i Dubravko su odlučili pokupiti svoje stvari i napustiti show.</p><p>- Ne snalazim se dobro među ljudima koji ne shvaćaju da je ovo show i da treba glumiti i napraviti nešto, već međusobno šapću i kako bi bio pristojan, totalni su idioti! - kazao je Bruno, a Dubravko je nadodao: 'Lijepo je bilo sudjelovati u ovom showu, ali sada je dosta!' </p><p>Kako je kazao, s njima dvojicom najbolje se složio, pa je Zoran spakirao svoje stvari i napustio farmu. Za razliku od Dore koje je odahnula njihovim odlaskom, nekolicina farmera kazala je da je ipak žalosna što su napustili zajednicu, a među njima je i sama gazdarica.</p><p>- Jako mi je žao što su otišli. Izborili su svoj ostanak tu pošteno i djetinjasta mi je ta njihova odluka - kazala je, a Sanja i Andrijana su dodale kako će im nedostajati njihova zezancija i šale.</p><p>- Bruno i Dubravko su ovdje postavili neke svoje standarde cirkusiranja oko svega toga. Nije trebalo tako sve ispasti. Mogli smo sve normalno odraditi da oni nisu bili za stolom - zaključio je Silvio.</p><p>Nakon burnog sastanka i odlaska trojice farmera, na farmu je stigao mentor Jure s novim tjednim zadatkom. No, najprije ga je zanimalo što se to dogodilo.</p><p>- Dečki su slavili od jučer i nastavili su slaviti i danas tako da vjerujem da je dosta utjecao alkohol na njih - objasnio je Josip, a mentor Jure je potom kazao: 'Ako su ispali, neka su ispali i neka im je sa srećom, vi ostanite jaki!'</p><p>U novom tjednom ciklusu farmeri će morati naučiti obraniti se od požara. Kako bi bili spremni, mentor je doveo dvojicu vatrogasaca koji su farmerima objasnili što od njih očekuju, upoznali ih sa vatrogasnom opremom i zaštitom.</p><p>- Odmah me to bacilo u djetinjstvo jer sam bio jedno vrijeme vatrogasac. Ne živim u velikom selu, ali svaki dječak mora biti ministrant, mora biti vatrogasac, nogometaš i ribič - komentirao je Saša kojega je novi zadatak razveselio, a sretna je bila i Katarina: 'Prvo mi je prošlo kroz glavu kako mi je drago što sam na ovoj farmi jer ću tolike stvari naučiti, stvari koje sam oduvijek zamišljala kao dijete, a ovdje se ostvaruju svakodnevno!'</p>