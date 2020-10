Sudar suparnika: 'Spreman sam za rat, uzet ću što mi pripada...'

Nemam nikakve taktike osim da dam sve od sebe, da polomim sve pred sobom, do zadnje kapi energije ću uložiti u tu borbu. Veliku glad imam za pobjedom, govori Juka koji će se naći u dvoboju s Brunom

<p>U večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina' vidjet ćemo ljutu borbu dvojice farmera, <strong>Juke </strong>i <strong>Bruna</strong>, te doznati tko će od njih na kraju slaviti, a tko će napustiti Farmu.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati ušli su u 'Farmu'</b></p><p>Kako kaže, Juka je za arenu spreman. Smatra kako će pobijediti Bruna, a čini se kako ga ništa ne može poljuljati u toj zamisli.</p><p>- Nemam nikakve taktike osim da dam sve od sebe, da polomim sve pred sobom, do zadnje kapi energije ću uložiti u tu borbu. Veliku glad imam za pobjedom i smatra osobnim neuspjehom ako ispadnem danas. Spreman sam za rat, za borbu danas i uzeti ono što mi pripada - odlučan je Juka, kojemu većina farmera pruža podršku.</p><p>- Definitivno Juka i ja imamo taj zajednički moment i osim toga lavlje srce nas također jako zbližava - kazala je <strong>Maja </strong>koja jedva čeka dvoboj.</p><p>No, s mogućnošću da bi Juka mogao napustiti Farmu nikako se ne može pomiriti <strong>Prince</strong>.</p><p>- Ako Juka napusti Farmu, moguće je da mi se srce slomi, bit će mi loše jako. Ja njega volim i vidim da se još može boriti - kazao je Prince te dodao da je on spreman izaći s Farme umjesto njega.</p><p>Za razliku od Juke, Bruno pak ima drugačiji pristup dvoboju. Borit će se za pobjedu, no sve vidi kroz zezanciju, pa tako on i <strong>Dubravko</strong> vrijeme pred dvoboj provode u šali.</p><p>- Njih dvojica su definitivno jedan duh i jedno tijelo. Jedan potpuno svoj svijet neovisan o bilo čijem drugom i oni to žive - zaključila je Maja. Tko će od ove dvojice farmera pobijediti u dvoboju, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa.</p><h3><a href="https://rapcamp.24sata.hr/">Još samo danas, zadnja je šansa: Prijavi se na Rap Camp i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna!</a></h3>