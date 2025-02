Sjećanje na prvi hrvatski nastup na Eurosongu: Đorđe se bojao aviona, do Irske je išao vlakom

Iako su od prve Dore, održane u opatijskoj Kristalnoj dvorani 1993., prošle duge 32 godine, pobjednici koji su samostalnu Hrvatsku prvi put s pjesmom "Don't Ever Cry" predstavljali na Eurosongu i danas se s nostalgijom sjećaju tog nezaboravnog nastupa. Sekstet, koji su činili članovi mnogobrojnog pjevačkog zbora Putokazi, u svrhe nastupa preimenovanog u Put, i u daljnjem životu ostali su u glazbenim vodama, kao i u kontaktu s maestrom Andrejom Bašom (75), koji je ravnao orkestrom. S Đorđem Novkovićem, R. Gralick i S. Popović, Andrej Baša potpisao je i tekst pjesme koja je, prema riječima pjevača, u to teško ratno vrijeme bila svojevrsna "Molitva za mir", a on i Novković napisali su i glazbu.

