Sjećate li se Alexis iz 'Dinastije'? Evo kako glumica danas izgleda

Legendarnu glumicu Joan Collins (90) fotografi su uhvatili u izlasku s 32 godine mlađim suprugom, Percyjem Gibsonom. Par se držao za ruke, a na licu su imali široke osmijehe. Par je bio u Broadwicku na predstavljanju knjige Gabriele Peacock. Zvijezda 'Dinastije' se za izlazak odlučila za crnu modnu kombinaciju. Nosila je elegantni kaput, crnu košulju s izrezom i široke crne hlače.

Joan Collins Percy Gibson | Foto: KGC-305/453

Uz crnu modnu kombinaciju iskombinirala je i zlatni nakit. Na usnama je imala upečatljivi ruž.

Joan Collins Percy Gibson | Foto: KGC-305/453

Glumicu često hvale zbog vitke linije koju održava s 90 godina, a sve je to rezultat, rekla je svojedobno, ustrajnosti u redovitom vježbanju. Glumica ne krije ni da pazi na prehranu, a za magazin My Weekly ranije je otkrila u čemu je tajna.

- Vježbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno to radim i shvatila sam da mi to daje energiju. Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršavjeti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokule. I vježbajte, koliko god to mrzili, morate - rekla je glumica ranije.

Joan Collins | Foto: Profimedia

Prisjetimo se, Joan Collins, koja je najpoznatija je po ulozi Alexis Carrington Colby u 'Dinastiji', za Percyja se udala 2002. godine. Tada je imala 68 godina, a on 37. To joj je peti brak.