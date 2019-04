Sjećate li se Alin iz hrvatskog Top modela? Bavi se šivanjem

Sabina Santl (34) bila je zvijezda “Big Brothera” 2008., a danas je, tvrdi, uspješna modna blogerica. Osječanka se od izlaska iz BB-a uvelike promijenila. Postala je sretna majka dviju djevojčica Alise i Elene, a tu je i novi stajling.

Modna blogerica održava liniju teretanom te trenira tri puta na tjedan.

- Vježbam zbog zdravlja, ali i izgleda, koji je važan u mom poslu - kaže Santl. Ne srami se silikona i naziva ih svojom najboljom investicijom, a u svemu joj je velika potpora suprug.

- Grudi sam radila i moram reći da je to najbolja investicija jer se osjećam ženstvenije i privlačnije. Guza je 100% prirodna, ali me mnogi pitaju je li umjetna. Ne zamjeram im, ali oduvijek imam okrugli oblik guze - kaže Sabina.

Osječanka je sudjelovala u petoj sezoni “Big Brothera” koja se odvijala na Tajlandu. U kući je izdržala 61 dan, a kolege u showu su joj bili, između ostalih, Rina Dehni (34), Ivan Mitrović Mrkvica (33) i Monika Imerović (30). Rina i Mrkvica javnosti su ostali poznati po vrućim scenama iz jacuzzija.

Rina se nerijetko pojavljivala u javnost te je još jedanput ušla u “Big Brother” kuću, a Mitrović je u međuvremenu drastično promijenio izgled - pustio kosu i bradu te postao trener atletike i kondicijske pripreme u AK Dinamo Zrinjevac. Postao je otac krajem prosinca prošle godine djevojčice Mari.

- Na početku 2018. znao sam da će ova godina biti jako posebna po nečemu, ali nisam znao po čemu. Svakako je posebno - komentirao je Mitrović, a nekoliko dana poslije objavio i da je “pala” kupnja prvih pelena za bebu. S Rinom i Mrkvicom je u BB kući bila i Monika Imerović ex Bukovac koja je danas poznata fitness trenerica. I zvijezda “Big Brothera” Hamdija Seferović (41) promijenio je izgled.

Hamdija je osvojio simpatije publike 2005., kad je pobijedio u drugoj sezoni. Osvojio je milijun kuna i uložio ih u gradnju kuće za suprugu i dvoje djece te otvaranje kafića. Nakon showa smiješila mu se i glumačka karijera. Imao je sporednu ulogu u sapunici “Zabranjena ljubav”. No Seferović je nakon showa sudjelovao i u nekoliko skandala. Hamdija danas izgleda “skockano”. Svoju je dugu kosu skratio te izgleda puno krupnije nego prije. Na društvenim mrežama je aktivan te se hvali putovanjima i idiličnim trenucima s obitelji. U tajnosti mu sude na zagrebačkom Kaznenom sudu zbog prijetnji smrću frizerki Nataši iz Šibenika.

I Barbari Peterčić (26) život se promijenio nakon showa “Farma”. Gledatelji “Farme” joj i dalje prilaze, ali često znaju biti sramežljivi jer nisu sigurni je li to zapravo ona. Naime, Barbara je smršavjela više od 20 kilograma otkad je napustila popularni reality.

- Ljudi su me navikli vidjeti onakvu i onaj tko me sve ovo vrijeme nije vidio ne zna da sam smršavjela i promijenila svoj način života. Odem često u teretanu i to sam jako zavoljela. S roditeljima sam pokrenula vlastitu tvrtku. U show bih se opet vratila. I bila bih ista jer nisam ništa glumila - priča Barbara. Javnost ju je prozvala “fatalnom Barbi” jer su se svi momci okupljali oko nje.

- Dečki kažu da ih privlači način na koji s njima razgovaram. Podrška sam im u svemu i pravi prijatelj. Kažu mi da sam slatka i da imam prekrasne oči. Ali vrlo sam prizemljena i zapravo sebe ne smatram fatalnom osobom - rekla je svojedobno bivša farmerica.

Poput Barbare, i Sandra Blažina (27), sudionica “Ljubavi na selu” drastično je promijenila izgled. Smršavjela je više od dvadeset kilograma, ošišala dugu kosu i postala plavuša. U showu je bila u potrazi za jednostavnim momkom koji će je oboriti na prvi pogled. Zaljubila se u Tina Mirta, s kojim se i zaručila.

I Alin Horvat (31) se fizički promijenila nakon sudjelovanja u realityju.

Alin je bivša sudionica “Top modela”, a danas ima svoj krojački salon. Iako nije pobijedila, nakon showa su joj predviđali uspješnu karijeru. Emisija joj je bila odskočna daska. Dobivala je ponude za Milano, New York i Rim, modne piste o kojima mnoge manekenke tek sanjaju. Iste je godine bila na natjecanju za Miss Zagreba, ali se predomislila.

- Shvatila sam da ne želim to izgladnjivanje i sve popratno što dolazi uz posao manekenke. Čula sam da neke djevojke jedu vatu da bi bile mršave. Pa nisam luda da to radim! - zaključila je. Vrijeme je pokazalo da je bila u pravu. Nekoliko godina nakon emisije pala je i slomila koljeno. Nije se mogla kretati, pa je dobila nekoliko kilograma, ali je i pronašla svoju veliku strast - šivanje.