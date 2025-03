Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu'? Nakon showa napustila Hrvatsku, ovako danas izgleda

Ana Jakuš, mnogima je poznata iz četvrte sezone showa 'Brak na prvu', uživa punim plućima u životu. Odselila je u Norvešku sredinom svibnja prošle godine zbog posla nakon što je to priželjkivala nekoliko godina. Čini se kako joj je promjena itekako godila. Nedavno je na jednoj fotografiji pozirala u crnoj odjevnoj kombinaciji, a zaredali su se komplimenti.

'Predivna si poput princeze', 'Stvarno jako zgodna', pisali su pratitelji.

Pozirala je i u maloj crnoj haljini, a izgled joj je pohvalila i kolegica iz showa.

Ana je prije nekoliko mjeseci otkrila da se počela baviti sportskim penjanjem, a ranije je ispričala da je godinama željela preseliti u Norvešku.

- To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru -napisala je dok je pratiteljima odgovarala na pitanja.

Prisjetimo se, Alena Vlahovića i Anu Jakuš eksperti su spojili u showu 'Brak na prvu'. Alen je odmah na vjenčanju bio razočaran svojom 'suprugom', a onda je i priznao da nije njegov tip. Njihov brak je neslavno završio.

Foto: RTL