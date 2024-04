Sjećate li se Claudie Beni? Za 24 sata pričala o Dori i nestanku sa scene: 'Nisam bila za estradu...'

Claudia Beni (37) pobijedila je 2003. godine na Dori s pjesmom 'Više nisam tvoja', a tad se iznenada, na vrhuncu karijere, povukla sa scene i posvetila privatnom životu te obitelji. Dodala je da je htjela, primjerice, baciti smeće iz kuće s ručnikom na glavi bez pomisli da će je netko fotografirati.

- Otišla sam tad jer sam se zaželjela ‘običnog’ života pa sam promijenila tisuću i jedan posao, od trgovine i frizera pa do dizajna i rada u bratićevu pubu. Nisam bila za estradu, svaka čast onima koji uspiju balansirati privatno i poslovno, ali ja sam se htjela povući i uživati u životu običnoga građanina - izjavila je Claudia koju, unatoč dugom izbivanju, mnogi prepoznaju i danas.

- Mi smo do detalja sve sami napravili. Mi smo robu na nama šivali, sami smo lijepili šljokice. Nisam našla tad sandale koje bi mi odgovarale uz haljinu i nije bilo vremena pa sam sama oblačila sandale u neku žicu. Mislim, to je bio show! Kod mene u garaži smo imali probe za ples i pjevanje, svaki dan smo bili svi skupa. Tad nismo išli s ciljem da pobijedimo na Dori, nego je nama vrhunac bio što uopće idemo na Doru - prisjetila se tih vremena.

Na probama uoči nastupa na Dori ljudi u organizaciji znali su ih zezati da će osvojiti Doru.

- Onda nas je i dirigent, kad je vidio nastup, počeo zezati da smo potplatili druge da pobijedimo. Ja sam se samo tome smijala, čime da ih potplatim?! Međutim, kako su probe protjecale, dirigentu se svidjela pjesma i naučio je plesati koreografiju te sam se tad zabavljala i bilo je jako lijepo - dodaje Claudia.

Baby Lasagna joj je super, ali...

Njezini roditelji nisu imali jednake reakcije na njezin nastup. Otac je stalno navijao za pobjedu, a majka se brinula kako će Claudia riješiti školske i druge obveze. Baby Lasagna joj je super, ali najviše mu želi da se dobro zabavi i izdrži taj ritam.

Claudia je govorila kako joj je nastup na Eurosongu i cijeli taj događaj potpuno druga dimenzija, a u Latviji je uživala svakog trenutka.

- Sjećam se, na Eurosongu u Latviji svi su se upjevavali u sobama i pitali su me zašto ja ne idem. Rekla sam tad svojoj Ani iz tima da odemo popiti jedan jeger da nam otvori glasnice. Meni je to bilo kao znaš ili ne znaš pjesmu, što ću se sad ja tu upjevavati, nema mi to smisla - kroz smijeh je otkrila pjevačica, kojoj nije toliko jasan sustav glasovanja.

Dodaje kako se i samo natjecanje uvelike promijenilo u zadnjih 20 godina te da su nekad pjesme bile stvarno eurovizijske, dok su danas posve nešto drugo.

- Mi smo isto bili prvi na kladionicama pa smo završili na 15. mjestu. Dobro smo kotirali, ali džabe - dodala je Claudia.