Sjećate li se Eden i Cruza koji su glumili u 'Santa Barbari'? Evo gdje su danas i kako izgledaju

Prije trideset godina, Hrvatska je bila zaluđena serijom 'Santa Barbara' i zgodama bogate obitelji Capwell. Ljubavna saga Eden i Cruza prepričavala se na kavama i svakog dana osvajala gledatelje svih generacija, a poneki su zbog nezgoda omiljenih glumaca bili spremni i platiti misu. Serija se u Hrvatskoj emitirala osam godina, od 1990. do 1998. godine

HRT je 1993. godine napravio reportažu iz Sinja gdje je jedna starica uplatila misu kako bi Eden prohodala.

A MARTINEZ | Foto: Globe Photos

- Što ste rekli za Eden, mislim da je to bilo u momentu kad je ona nastradala, našla se u kolicima, a jedna dobra gospođa je tom zgodom dala svetu misu za nju, a koja je ovdje u ovom svetištu, na Gospinu oltaru izrađena - rekao je u prilogu lokalni svećenik.

Ovih dana okupili su se glumci kako bi proslavili 40 godina serije, a tada se ovaj popularni par fotografirao zajedno.

USA - ''Santa Barbara'' 40th Anniversary Reunion - Burbank | Foto: Kay Blake

Eden se udavala čak pet puta, a danas radi u jednoj župi

Eden je bila kći bogatog C.C. Capwella koja se zaljubila u policajca skromnijeg porijekla, Cruza. Nju je utjelovila Marcy Walker (62) koja se povukla iz javnog života. Osim uloge Eden, poznata je i po ulozi Lize Colby u seriji 'Sva moja djeca'.

Glumica se četiri puta udavala. Prvi suprug joj je bio glumac Stephen Ferris za kojeg se udala 1983., ali taj brak nije dugo potrajao. Već 1985. ponovno ulazi u bračnu luku i ponovno s glumcem, Billy Warlockom s kojim se razvodi ponovno nakon dvije godine, to jest 1987. godine.

Foto: IMDB/screenshot

1990. udala se za snimatelja Stephena Collinsa s kojim je 1989. dobila sina Tylera. Brak je završio već 1991. godine. Udala se ponovno 1997. za Roberta Drewa Primrosea, no taj brak raspao se 1999. godine.

Za petog supruga, Doug Smitha, udala se 11. prosinca 1999. i taj brak traje do danas.

Glumica je napravila veliki zaokret u karijeri 2005. godine kada je odustala od glume i posvetila se vjeri. Danas radi u jednoj župi u Sjevernoj Karolini kao voditeljica dječjeg programa.

Cruz nikad nije ponovio uspjeh iz 'Sante Barbare'

Adolfo Larrue Martínez III, poznatiji kao A Martinez, glumio je Cruza do 1992. godine. On se nastavio baviti glumom do današnjeg dana, ali popularnost koju je stekao ulogom u 'Santi Barbari' nikad nije ponovio.

Glumac se ženio dva puta. Prvi brak s glumicom Mare Winningham iz 1981. trajao je vrlo kratko. No, 1982. oženio se s Leslie Bryans s kojom je i dan danas. Imaju troje djece: sina Dakota Leeja i dvije kćeri: Devon Makenu i Ren Farren. Ovaj 75-godišnjak aktivan je i dalje na društvenim mrežama.