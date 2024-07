Sjećate li se Gabrijele iz 'Života na vagi'? Zbog operacije želuca se bori s kritikama: 'Drskost!'

Kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi' Gabrijela Crnjac dosad je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama priznala je kako je bila na operaciji želuca, a za RTL.hr je otkrila kako često dobiva ružne komentare zbog toga.

- Ljudi mi se jave u inbox s ružnim riječima i neugodnim te drskim pitanjima. Pitaju me na koliko sam operacija do sada bila, kakvih veza imam u bolnici da idem na toliko plastičnih operacija i koliko sam ih imala dosad. Također me pitaju, kako su ostali uspjeli skinuti kilograme, bez operacije - priznala je.

Foto: Instagram

Ipak, ima i onih pozitivnih. Neki traže i savjete.

- Jave mi se za pomoć i savjet oko gubitka kilograma, no ne mogu im pomoći jer smo svi različiti... Da ja išta znam, ne bih nikada ni došla do tog broja kilograma - rekla je.

Gabrijela je više od 130 kilograma skinula aktivnim i zdravim načinom života.

- S devet godina sam prvi put završila u bolnici zbog prekomjerne težine. To je moja borba koja traje otkad znam za sebe i trajat će vjerojatno cijeli život. Nisam kilograme skinula čarobnim štapićem, a pokušavala sam svašta. Zato sam i pristala na show 'Život na vagi' koji mi je jako pomogao, u kojem sam puno toga naučila. No bila sam na operaciji želuca i otvoreno progovorila o njoj - priznala je.

- To ne skrivam jer sam pokušavala sve načine i nije išlo. Ljudi me zbog toga napadaju, da kako bez operacije nisam uspjela, a nitko ne zna da sam prije same operacije skinula 100 kilograma, a nakon operacije samo 30. Ljudi misle da sam sve kilograme skinula samo zbog operacije želuca - dodala je.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Sad, kako kaže, tri puta tjedno ide na grupne treninge te vikendima šeće po 15 kilometara dnevno. Pazi i na prehranu.

- Od ugljikohidrata ne jedem kruh, krumpir, tijesto. Većinom su na mom meniju meso i salate, a svako jutro pojedem proteinsku čokoladicu, nekada se vikendom počastim sladoledom - zaključila je Gabrijela, koja trenutačno varira između 88 i 90 kilograma.