Divno! Nina Martina Korbar i Mario Mandić iz 'Života na vagi' su se zaručili: 'Rekla sam da!'

Nina Martina Korbar i Mario Mandić su se zaručili! Lijepe vijesti je objavila Nina na svojem Instagramu, uz fotografiju prstena i riječi: 'Rekla sam da!' Već ranije se šuškalo kako se između njih dvoje razvilo nešto više od prijateljstva jer su često vrijeme provodili zajedno. Oni su se upoznali u trećoj sezoni showa 'Život na vagi' 2018. godine.

Tada su se sprijateljili, a nakon nekog vremena su počeli i raditi skupa u teretani koju je Mario otvorio.

Foto: Instagram

- Oboje smo bili pretili i dobili smo tu borbu pa danas, kad vodimo puno bolji život, aktivni smo, jedemo bolje, imamo svoju teretanu koja pruža drugačiji pristup vježbanju, razmišljali smo da bi bilo super ponuditi ljudima hranu koja je brza, a zdrava i ukusna i tako smo još jednu svoju ideju pretvorili u djelo - rekla je ranije Korbar za Večernji list.

Nina Martina imala je 124 kilograma na početku showa. Ranije nam je rekla kako i dalje trenira te pazi na prehranu.

Foto: RTL/canva

- Fleksibilnija sam. Još uvijek nisam dosegla razinu discipline kojoj težim, ali se trudim i radim na sebi. Hranim se puno bolje nego prije 3,4 godine. Jedem zdravije, cjelovitije, balansiranije i više ulažem u sebe i svoje dugoročno zadovoljstvo sa samom sobom - ispričala je.

Ali nisu Nina i Mario jedini koji su u emisiji pronašli svoju srodnu dušu, zaljubili se i zaručili! Ovih dana su to učinili i Silvija Temšić i Mislav Vlašić, baš na prvu godišnjicu svoje veze. Oni su se upoznali u sedmoj sezoni 'Života na vagi'.

Foto: Privatni Album

- Nisam očekivala zaruke. Bilo mi je drago što me odveo na lokaciju na kojoj smo se upoznali, i to mi je već bilo dovoljno. A kad sam ga vidjela da kleči ispred mene, ne znam to opisati, ostala sam bez riječi. Ne znam što mi je sve prošlo kroz glavu, ali znam da ga volim i to je to - rekla nam je nedavno Silvija.