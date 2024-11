Sjećate li se Hane Sokač? Bila je najmlađa u Života na vagi, a danas izgleda neprepoznatljivo

Do danas sam uspjela smršavjeti oko 70 kilograma i izgraditi mišićnu masu. Prvih 50 kilograma skinula sam kroz šetnju i kalorijski deficit. Ako je odluka čvrsta, na putu do zdravlja šetnja može postati najbolji prijatelj, otkrila je Hana Sokač, najmlađa kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi'.

Iako nije pobijedila, ostvarila je najvažniju pobjedu – nad samom sobom.

- Prijavom u show 'Život na vagi' s 18 godina željela sam promijeniti stil života te postati snažna i zdrava osoba. Posebno je zanimljiv taj period 2017. godine, kada sam istovremeno završavala srednju školu, pripremala se za maturu, polagala vozački ispit i započinjala svoju životnu transformaciju. Učiš dok si živ, a ja sam sretna što sam u tom periodu uspjela postaviti temelje osobnog razvoja - rekla je za Net.hr.

Foto: RTL

Ubrzo nakon što je usvojila niz zdravih prehrambenih i fizičkih navika, postala je sretnija i zadovoljnija.

- Do danas se držim odluke da jedem kvalitetno, a prehrana mi se bazira na svježim namirnicama - priznala je Hana te dodala kako većinu namirnica nabavlja na tržnicama jer su kvalitetnije od onih iz supermarketa.

Foto: Instagram

Sokač se na televiziji pojavila sa 138 kilograma, kao jedva punoljetna srednjoškolka, a do finalne emisije uspjela je izgubiti solidnih 32 kilograma.

- U razdoblju nakon 'Života na vagi' bilo mi je teško jer sam kod kuće imala naravno i druge obveze, plus nadoknade za period koji sam provela u showu. Ali ako to zanemarimo, ovaj drugi val mršavljenja bio mi je puno lakši jer sam išla svojim tempom. Ne gledam na to kao nikakvo mučenje, nego na način kako ću živjeti do kraja života ako želim biti zdravija, pokretnija, zapravo najbolja varijanta same sebe. I stvarno je istinita krilatica Marija Mlinarića kako zdrav život postaje navika - ispričala je ranije za Slobodnu Dalmaciju.