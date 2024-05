Sjećate li se Hurem? Glumica danas izgleda neprepoznatljivo

Turska glumica Meryem Uzerli (40) zablistala je u četvrtak na crvenom tepihu na filmskom festivalu u Cannesu. Na dan otvorenja nosila je šarenu pripijenu haljinu. Haljina je imala duboki dekolte te su ju krasili svjetlucavi detalji. Uz haljinu je iskombinirala jednostavnu ogrlicu, a kosu je pokupila u niski rep.

Drugi dan je na festivalu nosila dugu crnu haljinu, koja je na sebi također imala svjetlucave detalje.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Megalopolis" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Stephane Mahe

Meryem se proslavila ulogom Hurem u seriji 'Sulejman Veličanstveni', koja se emitirala od 2011. do 2014. godine. Tada crvenokosa glumica, osvojila je srca publike, a do danas izgleda gotovo neprepoznatljivo. Danas ima plavu kosu, a brojni nagađaju i da se podvrgnula estetskim zahvatima.

Foto: PROMO

Inače, glumica se nakon 'Sulejmana' povukla iz glume. Od završetka snimanja serije je postala majka dvije djevojčice.