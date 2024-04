Sjećate li se Jakea iz 'Dva i pol muškarca'? Ovako sada izgleda

Maleni Jake u seriji 'Dva i pol muškarca' osvojio je srca publike još 2003. godine, kada je popularna serija bila premijerno prikazana. Od prve epizode prošla je 21 godina, a glumac koji ga je utjelovio, Angus T. Jones (30) je neprepoznatljiv.

Paparazzi su ga 'uhvatili' u Los Angelesu, upravo u trenutku kada je pakirao stvari i utrpavao ih na kamion za selidbu.

Foto: Profimedia

Kako bi se sakrio od znatiželjnih pogleda, nosio je kapu šiltericu i sunčane naočale.

Prisjetimo se, Jones je godinama bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda, zarađujući 2,6 milijuna kuna po epizodi. 2012. je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja nakon što se ponovno posvetio svojoj kršćanskoj vjeri. Nakon toga se oštro obrušio na kreatore serije koja mu je donijela milijunsko bogatstvo.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Prestanite gledati 'Dva i pol muškarca' jer vam ta serija puni glavu smećem. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije i zato istražite kako televizija utječe na vaš mozak. Istražite sve malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vrijeme biti istinski bogobojazna osoba i sudjelovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči - poručio je glumac 2012.