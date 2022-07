Bio najplaćenija dječja zvijezda, glumu je napustio zbog vjere, a danas izgleda neprepoznatljivo

Zvijezda serije 'Dva i pol muškarca', Angus T. Jones (28), postao je slavan kao dijete kada je u humorističnoj seriji uz Charlieja Sheena (56) i Jona Cryera (57) glumio malog Jakea Harpera.

Snimljen je prošlog četvrtka dok je častio svog mlađeg brata Otta večerom u Los Angelesu. Bio je gotovo neprepoznatljiv u sivoj kapici, naočalama i dugoj, gustoj bradi, koja je znatno narasla otkako je posljednji put viđen u javnosti u kolovozu 2021.

Na vrhuncu svoje karijere, Jones je godinama bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda, zarađujući 2,6 milijuna kuna po epizodi do 2012., kada je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja nakon što je ponovno otkrio svoju kršćansku vjeru, piše Daily Mail.

- Prestanite gledati 'Dva i pol muškarca' jer vam ta serija puni glavu smećem. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije i zato istražite kako televizija utječe na vaš mozak. Istražite sve malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vrijeme biti istinski bogobojazna osoba i sudjelovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči - poručio je glumac 2012. godine i nakon odlaska iz serije.

Jonesov nastup u hit seriji donio mu je dvije nagrade Young Artists i jednu TV Land Award tijekom deset godina glumačke karijere. Trenutačno se procjenjuje da je zaradio 20 milijuna dolara.

