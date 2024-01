Sjećate li se Jelene iz druge sezone 'Života na vagi'? Danas pomaže drugim kandidatima...

Jelena Putnik, koju je publika upoznala u drugoj sezoni emisije 'Život na vagi', danas je fitness trenerica te je u protekloj sezoni pomogla dvoje kandidata.

Nakon što su izašli iz emisije, Goran i Ljube trenirali su pod Jeleninim vodstvom kako bi postigli što bolje rezultate do finalnog vaganja u posljednjoj epizodi.

- Dragi moj Gogo...Gledajući danas finale ponovno sam proživjela zadnje tjedne koje smo proveli pripremajući te za isto....nitko, ja vjerujem osim nas dvoje neće moći znati a niti osjetiti kakva je disciplina i snaga volje trebala da dođeš do ovog rezultata...radim sa klijentima već godinama, no, ovakvu snagu volje, maksimalno povjerenje koje sam dobila od tebe, predanost i ustrajnost, nikada ali nikada nisam doživjela kao trener. Nikada nisam bila ponosnija na nekoga nego što sam sada na tebe. Pobjeda ti je izmaknula za malo, no kada se sjetim koliko je prepreka bilo tu, te da si se morao više odricati nego ostali, da smo masu stvari morali improvizirati, ponovit ću, ponosna sam na tebe do neba i nazad - napisala je Jelena Goranu na Instagramu, koji je uz njezinu pomoć izgubio 14 kilograma.

Jelena se danas aktivno bavi fitnesom, vodi i grupne treninge. Na svojim društvenim mrežama rado dijeli motivacijske citate i fotografije s treninga.

Prisjetimo se, pobjednik ove sezone je Mislav Šepić, koji je smršavio gotovo 80 kilograma.