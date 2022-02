Poznati američki TV voditelj i novinar Jerry Springer danas slavi 78. rođendan. Naime, njega se može samo mrziti ili obožavati. Kada se razgovara o Jerryju Springeru nema neutralnih jer je stvorio jednu od konceptualno najokrutnijih TV-emisija koja se ikad prikazivala, i u odnosu na njegov show, Big Brother je tek dosadna, bezlična, mlaka kamilica.

Sve je počelo ranih 80-ih kad su milijunsku tv-publiku okupljale popodnevne emisije namijenjene sredovječnim domaćicama koje su slobodno vrijeme provodile pred malim ekranima. Takvih je emisija bilo ih na desetke, a predvodio je koncept Oprah Winfrey (68) koja je otkrivala neispričane tajne slavnih ili pak anonimnih osoba. Najvažniji komad scenografije bila je fotelja i trosjed na kojem su sjedili voditeljica i njezini gosti i trabunjali o životu.

Njezina nešto starija, ali muška verzija bio je pak Phil Donahue (84) sa svojim talk-showom, a tijekom 80-ih čak je stvorio emisiju 'US-Soviet Space Bridge' koja se istovremeno snimala u SAD-u i bivšem SSSR-u pa bi Donahue i njegov ruski kolega Pozner ugostili obične Amerikance i Ruse koji su mogli međusobno razgovarati i upoznavati se, te komentirati odnose dviju zemalja. A onda je jednog dana Jerry Springer shvatio da tajna leži u mladosti. Svoj show koncipirao je tako da u njemu sudjeluju samo ljudi mlađe dobi koji su pred kamerama spontaniji, a po reakcijama dovoljno buntovni i nesputani, skloniji ekscesima, pa samim time i zahvalniji gosti.

I tako je 1991. godine krenula prva epizoda 'Jerry Springer Showa' koja je pomaknula granice televizijske zabave. Za razliku od dotad uglađenih gostiju koji bi šokirali publiku priznanjem da su u djetinjstvu jednom u trafici ukrali žvakaću, jedno od blažih izdanja Springerovih emisije, zvalo se 'Oženio sam se za svog konja'. Gosti su sjedili u foteljama tek koju sekundu, a onda bi nastajao lom. Roditelji, braća, sestre, supružnici, ljubavnici su se šaketali, valjali po podu, čupali, grizli, bacali, borili za goli život. Goste su od pomahnitale rodbine spašavali unajmljeni tjelohranitelji, a s tribina je prave obiteljske drame pratila publika - bolje rečeno - rulja koja je pri tom još i glasno i strastveno navijala i grohotom se smijala.

Od te 1991. godine, kad je prikazana prva epizoda, Springer je postao vladar dnevnih talk-show emisija u kojima su se saznavali rezultati testova očinstva, otkrivalo da je suprug zapravo žena, a supruga muškarac, da mladi muž vara ženu s njezinom majkom ili sestrom... A u svemu tome Springer se samo rukovodio krilaticom - 'Ništa ljudsko nije mi strano'. Kritičari su napadali i Springera i koncept optužujući ga da eksploatira naivne mlade ljude, potiče rasizam, homofobiju, transfobiju, incest - ukratko potiče najniže ljudske strasti.

- Suočimo se s istinom - to je doista glupa emisija - bio je iskren Springer u jednom razgovoru za CNN 1998. godine. Ali, ako je toliko glupa, zašto je onda desetljećima obarala sve rekorde u gledanosti? Valjda zato jer je Springer reflektorima samo obasjao pravu ljudsku prirodu.

Show se ugasio 2018. nakon 27 godina i više od 4000 epizoda.

- Prestali smo s produkcijom novih epizoda, ali će se stare reprizirati, a prikazat će se i mnogo novih koje su u međuvremenu snimljene. No, nema planova za nastavak - rekao je svojedobno voditelj.

Jerry Springer rođen je 13. veljače 1944. godine na stanici londonske podzemne željeznice Highgate gdje su se roditelji sklonili od njemačkog bombardiranja. Majka Margot i otac Richard Springer imali su prodavaonicu s cipelama, a u Englesku su stigli iz poljskog grada Gorzowa. Godine 1949. obitelj se preselila u New York, a kako je Springer ispričao u jednom razgovoru, sjeća se da je imao 12 godina kad se prvi put oduševio govorom Johna F. Kennedyja. Sjeća se i danas užasa koji ga je obuzeo kad je čuo za atentat, ali se zato 1968., nakon diplome na Sveučilištu Tulane pridružio Robertu Kennedyju u njegovoj kampanji za senatora New Yorka. No, 6. lipnja opet je doživio šok kad su mu javili da je i Robert ubijen u Kaliforniji.

I sam se tijekom 70-ih upustio u politiku i utrku za mjesto kongresmena, što mu nije uspjelo, ali je zato 1971. postao njujorški vijećnik. Tri godine kasnije morao je podnijeti ostavku jer se otkrilo da je koristio usluge prostitutke. Otkrio ga je papirić koji je prikvačio na zid svog ureda sa ženskim imenom i opaskom 'za pružene usluge'. No, nije odustao od političke utrke pa je 1977. izabran za gradonačelnika Ohia. Nakon dva mandata i propale kampanje za guvernera, Springer se okrenuo lokalnoj televiziji, da bi konačno u rujnu 1991. nastupio s prvom epizodom Showa drugi čin kao lokalno televizijsko sidro. Zatim je u rujnu 1991. predstavljen 'The Jerry Springer Show', a sve ostalo je povijest.