Sjećate li se Jose Armanda iz hit sapunice 'Esmeralda': Danas ima 57 godina, evo kako izgleda

Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih latinoameričkih sapunica 90-ih bila je 'Esmeralda'. S glavnom glumicom Leticijom Calderon su suosjećali brojni, a za glavnim glumcem, Fernandom Colungom (57), su uzdisale ženske obožavateljice. Čak i danas, 26 godina nakon emitiranja serije, Fernanda obožavateljice smatraju jednim od najzgodnijih muškaraca ikad.

Colunga se proslavio 1997. godine ulogom doktora Josea Armanda u 'Esmeraldi'. Kasnije se pojavio u još nekim sapunicama, kao što su 'Zlobnica', 'Marimar', 'Strast i moć' i brojnim drugima. Danas se također bavi glumom, ali ne toliko u sapunicama.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Iako je bio prozvan zavodnikom i brojne su uzdisale za njim, glumac nikad nije bio u braku. Ljubavni je život oduvijek skrivao od javnosti, a povezivalo ga se s kolegicama. Prije nekoliko godina su se pojavile glasine da je u vezi s glumicom Blancom Soto, ali o tome nikada nije htio pričati.

- Ne treba mi takva vrsta reklame. Uspio sam 16 godina odvajati privatni život od karijere i neću to sada mijenjati - istaknuo je.

Neko vrijeme se nagađalo da ima i dečka s kojim živi u Milanu, ali niti to nije htio komentirati.

- Postoji publika i ljudi koji me vole i gledaju telenovele u kojima glumim, a opet ima i onih koji traže moje mane. Oni žele naći nešto nešto pokvareno o meni, no neće im to uspjeti - ispričao je Colunga.

Foto: PROMO

Prije nego se počeo baviti glumom, Fernando je prodavao aute, radio je kao šanker, radio je poslove u željezariji, a školovao se za građevinara.