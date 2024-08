Sjećate li se njega? Glumio je u seriji 'Mike&Molly', sad izgleda neprepoznatljivo! Izgubio 70 kg

Glumac Billy Gardell (54) poznat je po ulozi Mikea iz sitcoma 'Mike&Molly' koja se emitirala od 2010. do 2016. godine, a u kojoj je glumio s Melissom McCarthy. Osim te uloge, ovaj glumac i komičar imao je još nekoliko uloga u sitcomima pa se tako pojavio u 'Yes, Dear', u nekoliko epizoda 'My Name is Earl'. Također, imao je i glavnu ulogu u seriji 'Bob voli Abisholu' koja se emitirala od 2019. do 2024.

Ipak, publika ga najviše poznaje po ulozi Mikea, a glumac se drastično promijenio od tada. U zadnje dvije godine izgubio je 70 kilograma! Za njega je ključna bila operacija kojoj se podvrgnuo.

- Prepao sam se par puta, ali u nekom trenutku ti je već dosta da si bolestan i umoran stalno - rekao je za People glumac prije nekoliko mjeseci.

- Bio sam toliko velik da me boljelo kad sam vježbao. Onda sam dobio dijabetes i bio na lijekovima godinu i pol. A zatim sam se zapitao želim li biti na lijekovima do kraja svog života - rekao je.

763048005 | Foto: Profimedia/Pool

Gardell je objasnio i kako je 'pokušao sve' da smršavi, no ni jedna metoda nije bila uspješna. Izgubio bi kile, pa ih vratio, i tako u krug.

- Trebalo je biti nešto drastično - objasnio je i kazao da se tada odlučio na operaciju koja mu je naposljetku promijenila i način razmišljanja. Na to ga je potaknula i pandemija koronavirusa kada je shvatio da se nalazi u kritičnoj skupini.

- Pomisao da ne bih bio tu za svoju suprugu i dijete me motivirala na promjenu - rekao je. Otišao je na barijatrijsku operaciju. Radi se o operaciji koja uzrokuje promjenama u probavnom sustavu kako bi se pacijentu pomoglo u mršavljenju te koristi tehnike za smanjenje volumena želuca ili ograničavanje apsorpcije hranjivih tvari iz crijeva, ili kombinaciju.

USA - 2020 Art Directors Guild Awards - Los Angeles | Foto: Hutchins Photo / IPA

Gardell ipak ističe da operacija 'nije rješenje, već samo početak'. te dodaje da neki ipak i nakon operacije vrate kilograme.

- Svi koji se žele podvrgnuti operaciji želim poručiti samo da istraže i posvete se tome nakon toga. Ako niste spremni na to, nemojte ni ići na operaciju - dodao je.