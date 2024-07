Zvijezda 'Baywatcha' hrabro se bori s rakom: Snimili je u šetnji

Zvijezdu popularne serije 'Spasilačka služba', Nicole Eggert, fotografi su ulovili dok je obavljala kupovinu u Los Angelesu, a glumica je izgledala neprepoznatljivo. Na ulici je bila s obrijanom glavom, a čini se kako ju je borba s rakom fizički izmijenila. Naime, krajem 2023. godine, dijagnosticiran joj je rak dojke. U početku je mislila da se radi o znakovima menopauze, no zatim je osjetila jaku bol u lijevoj dojci.

Nakon što je otkrila kvržicu tijekom pregleda, odlučila se obratiti liječnici opće prakse. Rak joj je dijagnosticiran nakon mamografskog pregleda i tri biopsije.

EXCLUSIVE: Nicole Eggert Spotted out for a Grocery Run in Los Angeles | Foto: TheImageDirect.com

Unatoč teškoj dijagnozi, Nicole je puna pozitivne energije i humora. Prije nekoliko dana na svom Instagramu podijelila je kratki video u kojem je pratiteljima pričala kako napreduje njezino liječenje.

- Ništa nije stvoreno, ništa nije uništeno, sve je u transformaciji - napisala je u opisu objave.

Nicole Eggert bila je zvijezda kultne serije 90-ih, a slovila je za seks ikonu tog vremena. Glumila je spasiteljicu Summer Quinn u spasilačkoj službi od 1992. do 1994. godine.

Baywatch | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell