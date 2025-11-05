Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
Ako ste pratili prošlu sezonu showa 'Ljubav je na selu', sigurno se sjećate koliko su farmer i kandidatkinja bili zaljubljeni.
Iskrice su frcale, Toni je čak i kleknuo pred Valentinu na druženju kandidata! Prsten, suze, emocije... Sve kako treba.
Valentina je tad rekla da joj prsten jako puno znači jer joj je davao sigurnost u Tonijeve namjere.
A i djelovalo je ozbiljno, par je nakon emisije i živio zajedno. Ali, kako to već zna biti, stvari su se promijenile. Ljubav je pukla, a oni su to i javno potvrdili, i to u javljanjima uživo na TikToku, javio je RTL.hr.
Ali zanimljivo je da ovo Valentini nije prva ljubavna priča iz ovog showa.
Prije Tonija, pojavila se i u devetoj sezoni, gdje je upoznala Vatroslava Tijana.
Njih dvoje su odmah kliknuli i zaljubili se, a ljubav su okrunili i brakom. Vjenčali su se 2019. godine na plaži u Ražancu.
No ni ta priča nije dugo trajala bez turbulencija.
Nakon Ražanca preselili su se u Zadar, ali su ih ubrzo počela živcirati crkvena zvona! Sljedeća stanica bila je Pula, ali tamo su imali novih problema...
Valentina nije bila oduševljena vlasnicom stana za koju je tvrdila da 'koketira' s njezinim suprugom.
Pa su se nakon toga smjestili u kontejner! Da, ozbiljno. U Svetvinčentu, na zemljištu gdje su planirali izgraditi kuću za iznajmljivanje.
Zajedno imaju i dvoje djece, ali u travnju 2023. objavili su da se razvode.
Valentina često zna iznenaditi i novim imidžem.
Prije nekoliko mjeseci se ofarbala.
