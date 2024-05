Sjećate li se zgodne vozačice tramvaja Ive? Za 24sata o mužu i planovima: 'Želimo djecu...'

Najzgodnija zagrebačka vozačica tramvaja, Iva Ćavarović (25), uskoro slavi prvu godišnjicu braka sa suprugom Bonislavom. Kako nam otkriva, prva godina braka proletjela im je u tren oka.

- Super smo, jako smo sretni. Godina je baš brzo prošla, uživamo u svakom danu - govori nam presretna Iva.

Zagreb: Iva Pandžić, vozačica tramvaja | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za godišnjicu planiraju neko putovanje, no još nisu sigurni gdje.

- Voljeli bismo neku daleku destinaciju, vjerojatno u lipnju - priča ona, ali dodaje:

- Obljetnice su nam važne, ali ne kao i svakodnevni život.

Foto: Privatni album

Prisjetimo se, Iva i Bonislav vjenčali su se početkom lipnja prošle godine na otoku Krku. Slavlje je trajalo nekoliko dana, a gost iznenađenja bio im je Igor Delač. Kako nam je tada rekla, o planovima za budućnost ne razmišlja toliko, a sada otkriva razmišljaju li ona i suprug o djeci.

- Naravno da želimo djecu, želimo zajedno stvarati i učiti, djeca su najljepši dar koji možemo donijeti na ovaj svijet - govori nam Iva.

Osim planova za obitelj, vesele je i topliji dani. Ona i Bonislav planiraju svaki slobodni trenutak provesti na plaži.

Foto: Instagram

- Obožavam more, jedva čekam ljeto. Kako održavam liniju? Pa i ne održavam posebno...U slobodno vrijeme malo idem u teretanu, puno sam u pokretu, malo pripazim što jedem, i to je to - kaže ona.

Prisjetimo se, Iva je postala hit na društvenim mrežama kada su je Zagrepčani zamijetili u vozačkoj fotelji zetovog tramvaja. o atraktivnoj vozačici iz Zagreba raspisali su se i regionalni mediji. A ima li nešto novo na poslovnom planu?

- Na poslu mi je i dalje odlično, kao i prije. Tu se ništa nije promijenilo - govori nam.