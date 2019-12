Sjećate se Filipa? Miljenik Maje Šuput sada je šarmirao Vannu

Filip Rudan (20), student iz Zagreba, sinoć je nastupio u showu The Voice s pjesmom 'Someone You Loved' Lewisa Capaldija.

Rudan pjeva, pleše hip hop, piše balade, a na to ga, kaže, potiče ljubav. Uoči nastupa izjavio je da se u budućnosti vidi na Eurosongu i da se nada da će mu se okrenuti barem jedan mentor.

Udarcem nogom u crvenu gljivu prvi je svoj stolac okrenuo Ivan Dečak (40), a potom i Vanna (49). U posljednjoj sekundi okrenuo se i Massimo (57).

- Ja sam tu jedino žensko i već sam se javila nekim muškim kandidatima i većina me odbila. Malo mi je ispod časti žicati te da uđeš u moj tim, ali ovo govorim možda zadnji put u showu, ali izaberi mene - kazala mu je Vanna.

Dečak je dodao da je Rudan bio sjajan i najbolji za tu večer. Teatralnim izlaskom iz stolca i naklonom molio je Filipa da uđe u njegov tim, no student se odlučio za Vannu na nagovor svoje pratnje.

Filip se već hrvatskoj publici predstavio kroz natjecanje u Supertalentu prošle godine, ali i u RTL-ovim Zvijezdama 2017. godine.

U Supertalentu se posebno svidio Maji Šuput (40), a završio je na sedmom mjestu.

- Filipe, ja sam toliko čekala taj tvoj nastup, ja sam tvoj fan već sada iako ti još nemaš svoju pjesmu. Ovo je ispalo fantastično. Ti si toliko nenormalno sladak, talentiran, taj tvoj šarm. Nevjerojatno, ti si nova hrvatska zvijezda - nahvalila ga je Šuput.

U Zvijezdama je završio u finalu gdje se borio protiv Bernarde Bobovečki, Jessice Atlić McColgan i Sare Andrić.

- Spreman sam odreći se svoje karijere, samo da tebi pomognem. Barem malo, u bilo čemu, da ti bude ljepše što si sve prošao s nama - rekao mu je tada Tony Cetinski (50). U finalu je pjevao 'Ostala si uvijek ista' Miše Kovača, ali na kraju je pobijedila Jessica Atlić McColgan.

