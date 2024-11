Sjećate se hita 'Somebody That I Used to Know'? Gotye gotovo ništa nije zaradio od pjesme

Prošlo je već 13 godina otkako je objavljena pjesma 'Somebody That I Used to Know', a od tada na YouTubeu broji više od 2.3 milijarde pregleda. Iste godine pjesma je postala hit, a na 55. dodjeli nagrada Grammy osvojila je i nagradu za skladbu godine. Iza poznatih stihova stoji Gotye, kojeg često nazivaju 'pjevačem s jednim hitom'.

Gotye, čije je puno ime Wouter Andre De Backer, odlučio je svjetla reflektora zamijeniti mirnijim životom. Pjesmu 'Somebody That I Used To Know' snimio je s novozelandskom kantautoricom Kimbrom.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Pjesma je u godini kada je objavljena, prodana u više od milijun primjeraka u Velikoj Britaniji, a iste je godine u SAD-u preuzeta 6.8 milijuna puta. Također, pjesma je bila broj 1 na ljestvicama u 26 zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD.

Unatoč ogromnom uspjehu, pjevač se povukao iz javnosti. Prema pisanju stranih medija, od svog hita nije zaradio gotovo ništa.

- Oglasi nas privlače na svakom koraku. Zaključio sam da ima više smisla fokusirati se na kreativne stvari i ne gubiti vrijeme na novac, odvjetnike i sudove - rekao je Gotye, za australske medije 2017. godine.

Foto: E.M/PRESS ASSOCIATION

Kako pišu strani mediji, pjevač nije htio da se oglasi prikazuju prije reprodukcije pjesme na njegovom YouTube kanalu, te tako nije ostvario potencijalnu zaradu. Kasnije je dodao u jednom intervjuu kako uopće nije zainteresiran za prodaju svoje glazbe.

Navodno pjesmu nije patentirao za komercijalnu upotrebu u filmovima, već dopušta mladim umjetnicima da koriste pjesmu bez naknade.

- Nemam ništa protiv da se moja glazba koristi u kreativnim projektima. Imam vlastita pravila, i ako student filma želi koristiti moju pjesmu, uvijek ću reći da, bez obzira na novac - objasnio je svojedobno za strane medije te navodno je morao plaćati honorare glazbenicima jer je pjesma sastavljena od dijelova drugih pjesama.

Pjevač, rođen u Belgiji, većinu životu proveo je u Australiji, gdje i danas živi. Iako nikad nije službeno povukao nadimak, obožavatelje je prije deset godina obavijestio kako 'neće biti nove Gotyeove glazbe'. Navodno nije ni priželjkivao postati zvijezdom, a okrenuo se drugim projektima.

Pokrenuo je nezavisnu izdavačku kuću 'Spirit Level'', 2014. godine, a aktivan je član benda 'The Basics'.