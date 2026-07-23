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BILA U SJENI KOLEGICA

Sjećate se Michelle iz Destiny's Child? Evo kako danas izgleda

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se Michelle iz Destiny's Child? Evo kako danas izgleda
Foto: Reuters/Telegram
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Dok je Beyoncé postala globalna zvijezda, Michelle Williams izgradila je uspješnu karijeru u drugoj sferi umjetnosti.

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Ime Destiny's Child se najčešće povezuje s Beyonce, no veliki dio uspjeha jedne od najprodavanijih ženskih grupa svih vremena pripada i Michelle Williams. Iako je često bila u sjeni svojih kolegica Beyoncé Knowles i Kelly Rowland, Michelle je tijekom više od dva desetljeća izgradila karijeru kao pjevačica, glumica na Broadwayu i zagovornica mentalnog zdravlja.

Tenitra Michelle Williams rođena je 23. srpnja 1979. u američkom Rockfordu. Odrasla je uz gospel glazbu te je još kao djevojčica pjevala u crkvenom zboru. Upravo je taj glazbeni temelj kasnije obilježio njezinu samostalnu karijeru.

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Prije nego što je postala članica Destiny's Child, radila je kao prateći vokal poznate R&B pjevačice Monice. Godine 2000. dogodio se veliki preokret kada su iz grupe otišle LeToya Luckett i LaTavia Roberson, a Michelle Williams i Farrah Franklin pridružile su se sastavu. Farrah je ubrzo napustila grupu, pa su Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams ostale kao najpoznatija i najuspješnija postava Destiny's Child. Grupa je u tom periodu ostvarila najveće uspjehe albumima "Survivor" i "Destiny Fulfilled". Destiny's Child prodale su više od 60 milijuna albuma diljem svijeta te ostale jedna od najuspješnijih ženskih grupa u povijesti popularne glazbe.

Nakon pauze grupe Michelle se nije pokušavala natjecati s Beyoncé u pop industriji, nego je krenula vlastitim putem. Objavila je nekoliko samostalnih albuma, uglavnom u žanru gospela. Osim gospela okušala se i u dance-pop glazbi, a pjesma "We Break the Dawn" postigla je zapažen uspjeh na top ljestvicama.

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Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Williams je ostvarila i uspješnu karijeru na kazališnim daskama. Glumila je u brojnim poznatim mjuziklima kao što su "Aida", "Chicago", "The Color Purple" i "Fela!". Kazališni kritičari često su isticali njezin snažan glas i prirodnu scensku prisutnost, zbog čega je Broadway postao njezin drugi dom.

Michelle Williams jedna je od prvih velikih glazbenih zvijezda koja je javno govorila o depresiji. Otkrila je da se s mentalnim poteškoćama borila još tijekom najveće slave Destiny's Child, kada gotovo nitko nije primjećivao što proživljava. Godine 2018. dobrovoljno se prijavila na liječenje zbog depresije. Danas otvoreno govori o važnosti psihološke pomoći i često sudjeluje u kampanjama koje potiču razgovor o mentalnom zdravlju.

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Godine 2018. zaručila se za američkog pastora Chada Johnsona, no njihova veza je završila nekoliko mjeseci kasnije. Michelle je kasnije izjavila kako je iz tog iskustva mnogo naučila te danas mnogo opreznije pristupa ljubavnim odnosima. 

Posljednjih godina i dalje djeluje u kazalištu, a česta je gošća američkih televizijskih emisija i podcasta. Prošle godine se s kolegicama Beyonce i Kelly Rowland ponovno pojavila na pozornici u sklopu Beyonceine turneje "Cowboy Carter", na veliko oduševljenje obožavatelja.

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