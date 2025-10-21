Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Prije više od 15 godina postala je apsolutna senzacija, a snimka njezine audicije i dalje je hit.
Život Susan Boyle uvelike se promijenio od tad.
Nažalost, posljednjih godina ima problema sa zdravljem.
Prije nekoliko godina imala je moždani udar.
Za svoju karijeru često govori kako želi jedino zabaviti publiku te da joj novac nije bitan.
Sve je oduševila u ponedjeljak kada se pojavila na dodjeli nagrade Pride of London.
Ove godine bila je na Wimbledonu
U opisu fotografija napisala je kako joj je bilo odlično, a u komentarima su se nizali komplimenti na njen izgled
