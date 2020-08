Sjećate se Stevea Urkela? Sad se nabildao i neprepoznatljiv je

Jaleel je 18 godina nakon završetka snimanja serije potpuno drukčiji. U teretani je 'isklesao' mišiće i ima kćer. Nakon serije 'Pod istim krovom' imao je brojne uloge, ali ga većinom pamte po Steveu...

<p>Mnogi se sjećaju popularne američke serije 'Pod istim krovom' gdje je glavni lik bio simpatični štreber <strong>Steve Urkel</strong>. Njega je utjelovio <strong>Jaleel Ahmad White </strong>(43). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznate Hrvatice danas su neprepoznatljive</strong></p><p>Jaleel je 18 godina nakon završetka snimanja serije gotovo neprepoznatljiv. U teretani je 'isklesao' mišiće te ima kćer <strong>Samayu </strong>(11), koju je dobio u vezi s bivšom djevojkom <strong>Bridget</strong> <strong>Hardy</strong>. </p><p>Karijeru je započeo već s tri godine kad je glumio u reklami za žitne pahuljice. Prva televizijska uloga bila mu je u seriji 'The Jeffersons' 1984. godine, a nakon toga je utjelovio Rudyja Huxtablea u seriji 'The Cosby Show'.</p><p>Bilo mu je svega 12 godina kad je dobio glavnu ulogu u seriji 'Pod istim krovom'. Tad nije mogao ni slutiti da će mu uloga Stevea Urkela donijeti slavu.</p><p>Serija je prestala sa snimanjem 1998. godine kad je White imao 22 godine. Tad je rekao kako se zasitio uloge Urkela. </p><p>Poslije je ostvario nekoliko uloga, ali Steve Urkel je ono po čemu je prepoznatljiv. Glumio je u animiranim filmovima, a 2011. godine pojavio se i u seriji 'House'. Poslije je čak i bio u showu 'Ples sa zvijezdama'. </p><p>Prije tri godine imao je vlastiti televizijski show 'Me, Myself & I' u suradnji s televizijskom kućom CBS.</p>