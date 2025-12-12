Sjećate se vrckavog rokera iz filma "Zapravo ljubav"? Evo kako glumac danas izgleda

William (Bill) Francis Nighy rođen je u britanskom Surreyju 12. prosinca 1949. godine. Kao dječak bio je izrazito sramežljiv i povučen, a odmalena je zavolio čitanje. Imao je 15 godina kada se ispisao iz srednje škole te je otputovao u Pariz te se nadao da će ostvariti karijeru u književnosti. Malo nakon toga se nakon povratka kući upisao u dramsku srednju školu, gdje je učio za kazališnog glumca.

Radio je jedno vrijeme u londonskom Narodnom kazalištu te je radio u dramskom odjelu BBC-a. Godinama je radio na brojnim kazališnim predstavama, gdje je bio omiljen, a početkom 90-ih godina debitirao je na malim ekranima u BBC-evoj drami "The Men's Room". Redom je imao manje uloge u britanskim televizijskim serijama, a 2003. je debitirao u filmu "Underworld" u američkoj produkciji.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Jedna od većih uloga svakako mu je ona Billyja Macka u božićnoj romantičnoj komediji "Zapravo ljubav". Za ulogu je dobio nagradu BAFTA za najbolju sporednu ulogu nekoliko mjeseci kasnije. Bill je kao vrckava rock zvijezda koja se planira vratiti na scenu u filmu snimio obradu pjesme "Love Is All Around" benda The Troggs. Njegova izvedba singla iz filma "Christmas Is All Around" još uvijek je jedna od omiljenih u božićno vrijeme, a na društvenim mrežama i YouTubeu brojni obožavatelji pišu kako se Bill trebao i u stvarnome životu trebao baviti glazbom.

Nighy je i dalje aktivan u glumi, a proteklih godina se ostvario u brojnim zapaženim naslovima. Utjelovio je gospodina Woodhousea, Emminog oca u filmu "Emma" iz 2020. Pojavio se i u glavnoj ulozi povijesne drame "Living".

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Nighy je u vezi s engleskom glumicom Dianom Quick bio je od 1982. godine, a dvije godine kasnije par je dobio kćer Mary. Razišli su se 2008., nakon čega je ljubio kolegicu Beth Morris.

Nighy ima Dupuytrenovu kontrakturu, o čemu je nekoliko puta govorio i u intervjuima. Radi se o stanju koje uzrokuje ukočenost prstiju, što mu je neke uloge i otežavalo.