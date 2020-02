Skandal pred Eurosong: Srpska pjevačica kopirala dječji crtić?

Srpska pjevačica Ana Milenković (39) sudjelovat će na ovogodišnjoj Beoviziji s pjesmom 'Tajna' s kojom se bori za prolazak na Eurosong koji će ovog svibnja biti u Nizozemskoj. Oko toga je izbio skandal kada su obožavatelji Eurosonga u velikom broju počeli komentirati kako pjesma sadrži melodiju iz crtanog filma 'X-Men', piše srpski Kurir.

OK but can we discuss that 'Tajna', Ana Milenković's song in Serbia's national selection, clearly includes the main theme song to X-Men: The Animated Series in its instrumentation? #beovizija2020 pic.twitter.com/FXGERkU7I1