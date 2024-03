Skandal u Formuli 1: Bivša Spice Girl 'održala lekciju' suprugu Horneru zbog poruka kolegici...

Pjevačica Geri Halliwell (51), bivša članica grupe Spice Girls, 'održala je lekciju' suprugu Christianu Horneru (50), šefu momčadi Red Bull Formule 1, nakon optužbi za neprimjereno ponašanje prema kolegici. Kako prenosi Daily Mail, Geri je zahtijevala da Horner prekine sve veze s navedenom kolegicom.

Navodno je razgovarala s njim u vezi njegovog ponašanja prije Velike nagrade Bahreina, prve utrke ove sezone. Međutim, isti su dan bili vrlo bliski pred kamerama, a čak su se i poljubili pred njima, prije nego što je pobjedu za Red Bull odnio Max Verstappen, trostruki prvak Formule 1.

- Iako se smijala pred kamerama na Velikoj nagradi, Geri je postavila neka stroga pravila. Jedno od njih je da Christian prekine ili smanji kontakt sa ženom, ali to je teško s obzirom na njezinu ulogu u Red Bullu. Definitivno je imala mišljenje i o tome kakve poruke šalje. Iz očitih razloga, Geri bi htjela da kolegica, koju je poznavala, bude izvan slike što je više moguće - rekao je izvor za The Sun.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Inače, Christiana su prošli tjedan oslobodili svih optužbi nakon istrage, ali samo jedan dan nakon su se internetom proširile poruke koje je navodno razmjenjivao s kolegicom. Iste su poruke poslane važnim osobama u Formuli 1, uključujući predsjednika FIA-ja (Federation Internationale de l'Automobile) Mohammeda Ben Sulayema, izvršnog direktora Formule 1 Stefana Domenicalija te devet voditelja timova. Poruke su s anonimnog e-maila poslane i brojnim medijima.

Poruke su, prema pisanjima medija, došle i do Halliwell, koja je privatnim avionom stigla u Bahrein i 'u potpunosti' poludjela kada su se poruke proširile internetom. Geri se zbog poruka osjeća 'izdano i kao budala', a iako je isprva htjela izbjeći supruga, njegova ju je majka nagovorila na susret.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

Ubrzo su krenula nagađanja i da bi Horner mogao napustiti Red Bull, a navodno prima brojne pozive u kojima ga nagovaraju na ostavku. Nakon dramatične situacije se oglasio i Jos Verstappen, otac Maxa Verstappena i bivši vozač utrka. Rekao je kako Christian 'razdvaja tim'.

- Postoje tenzije dok je on na poziciji. Momčad je u opasnosti od raspadanja. Ne može se nastaviti ovako. Eksplodirati će. On glumi žrtvu, a on je taj koji uzrokuje probleme - rekao je Jos.

Međutim, Horner je nakon utrke u Bahreinu rekao da će sigurno ostati u Red Bullu. Novinari su ga pitali hoće li biti na čelu momčadi na drugoj utrci sezone u Jeddahu, na Velikoj nagradi Saudijske Arabije.

- Da, apsolutno. Inače ne bih bio ovdje - rekao je.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO